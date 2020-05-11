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經濟
2020年5月11日星期一
環球數據前瞻
惠譽：港評級仍值得高於中國 現評級已考慮社運 經濟政策具優勢
今年下調25經濟體評級 疫情致大量舉債勢壓增長
餐廳組聯盟推優惠 設「白名單」鼓勵業主減租
傳落實售啟德地 高銀金融套現40億
傳最快月底港招股 京東：不予置評
今年來最佳中國股票基金舵手 銘基蕭菊嫻：小型股尋寶 看好矽力杰金蝶
惠理集團謝清海：美印鈔救市難持久 吼中資股揸現金
沛嘉獲明星基金護航 首掛炒一轉
高回報高風險 過去B股表現差參
專家點評．郭思治：疫情未止仍有炒作
專家點評．溫傑：未有貨不宜高追
騰訊發期權購閱文元老股份 吳文輝等辭任後一年生效 最多涉資9.4億
騰訊季績周三出爐 大行紛唱好
富衛自願醫保 首季銷售飈40%
睿見教育3年內廣東設大學
登輝惠州廠全面復產
獅子山集團盈警 首4月收入減三成
科學園智能餐廳 機械掌廚自動送餐
晚市擬變「無人餐廳」 顧客用App落單 自取外賣
張兆聰：美股中長線還是科技股天下
林正宏：提升醫療保障 一併強化退休保障
環球數據前瞻
金子：看好復蘇前景 阿里購24138
張兆聰：車市走出谷底 收集敏實
蔡金強：千金難買確定性
陳大為：香港不買樓的機會成本高
何民傑：想減油價 先減油稅
謝偉銓：土地共享實現官商民三贏
沈永年：大灣區投資法：賣一買二
陸振輝：退休者抗疫八招
陸振球：高失業率增地緣政治風險
林少陽：投資如超馬 要能面對失敗
技術取勝：新世界現上升軌
李聲揚：李小加十年功過七三開
潘迪藍：美勞工市場落後經濟復蘇
蘇沛豐：兩會利券商股 中金中長線看16.4元
李順威：重現好淡爭持 牛熊共舞
劉思明：強勢宇華落後廣汽皆可取
何啟聰：資金追落後 小米購19924
瑞銀亞洲：憧憬美團染藍 留意Call 21228
摩根大通亞洲：季績有睇頭 騰訊購23175
周顯：怡和愛中愛港不甘後人
何國良：地緣政治風險趨升 投資側重內需
何濼生：全球化只會放慢 不會逆轉
王弼：歐美解封 油價有力再升
曾淵滄：中港收租股屆翻身時候
湯文亮：失業率急升 為何美股仍漲？
陳永傑：失業率高 美息低位徘徊
廖偉強：守護我們幸福的年代
布少明：星洲先行 減辣刻不容緩
李志成：新盤戰火燃 購買力湧現
盧楚仁：歐元5月「九死一生」
尖沙嘴共居七折招租 60呎房4000元起 部分租住1年獲3個月免租期
共居房間 高峰呎租逾百元
劏房代管：兩成空置 海嘯後新高
寬限聚令後首周末 一手成交升七成
將軍澳本月首10日成交破百
朗城滙連接西鐵顯優勢
嘉湖實呎重返1.1萬 料價量齊升
摩根：退休後應保持投資 香港強積金供款太少
環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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惠譽：港評級仍值得高於中國 現評級已考慮社運 經濟政策具優勢
今年下調25經濟體評級 疫情致大量舉債勢壓增長
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騰訊發期權購閱文元老股份 吳文輝等辭任後一年生效 最多涉資9.4億
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晚市擬變「無人餐廳」 顧客用App落單 自取外賣
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林正宏：提升醫療保障 一併強化退休保障
環球數據前瞻
金子：看好復蘇前景 阿里購24138
張兆聰：車市走出谷底 收集敏實
蔡金強：千金難買確定性
陳大為：香港不買樓的機會成本高
何民傑：想減油價 先減油稅
謝偉銓：土地共享實現官商民三贏
沈永年：大灣區投資法：賣一買二
陸振輝：退休者抗疫八招
陸振球：高失業率增地緣政治風險
林少陽：投資如超馬 要能面對失敗
技術取勝：新世界現上升軌
李聲揚：李小加十年功過七三開
潘迪藍：美勞工市場落後經濟復蘇
蘇沛豐：兩會利券商股 中金中長線看16.4元
李順威：重現好淡爭持 牛熊共舞
劉思明：強勢宇華落後廣汽皆可取
何啟聰：資金追落後 小米購19924
瑞銀亞洲：憧憬美團染藍 留意Call 21228
摩根大通亞洲：季績有睇頭 騰訊購23175
周顯：怡和愛中愛港不甘後人
何國良：地緣政治風險趨升 投資側重內需
何濼生：全球化只會放慢 不會逆轉
王弼：歐美解封 油價有力再升
曾淵滄：中港收租股屆翻身時候
湯文亮：失業率急升 為何美股仍漲？
陳永傑：失業率高 美息低位徘徊
廖偉強：守護我們幸福的年代
布少明：星洲先行 減辣刻不容緩
李志成：新盤戰火燃 購買力湧現
盧楚仁：歐元5月「九死一生」
尖沙嘴共居七折招租 60呎房4000元起 部分租住1年獲3個月免租期
共居房間 高峰呎租逾百元
劏房代管：兩成空置 海嘯後新高
寬限聚令後首周末 一手成交升七成
將軍澳本月首10日成交破百
朗城滙連接西鐵顯優勢
嘉湖實呎重返1.1萬 料價量齊升
摩根：退休後應保持投資 香港強積金供款太少
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摩根：退休後應保持投資 香港強積金供款太少
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