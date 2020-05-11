林正宏：提升醫療保障 一併強化退休保障

危疾保險產品近十多年不斷推陳出新，保障範圍亦包含女性原位癌，若確診可獲一筆過賠償。另外，住院現金保障對楊女士而言亦非必需，因為即使她臥病在床，作為公務員的她可獲支薪，對生活影響不大，因此可考慮節省這筆保費，把資源運用在更有需要的地方。

筆者建議她考慮另一份醫保的最大原因，是當年投保的原有醫療保險整體保障額有限，經評估後預料不足以應付今時今日的醫療開支。以現時楊女士的經濟能力，已較剛投身社會時有明顯改善，絕對有能力為醫療保障組合升級。

楊女士不妨考慮兩個方案，一是保留原有的計劃並再多購買一份醫保；或考慮取消舊計劃，轉買一份設有25,000元墊底費的「高端自願醫保計劃」。

現時保險公司或會讓客戶選擇過渡至自願醫保計劃，若需要轉投另一保險公司，便要進行健康核保，即是回答相關的健康問題。因此建議成功投保後才取消舊醫保，以確保不會出現保障「真空期」，以及一旦新的醫療保險有拒保事項時也可以保留舊有的保險而放棄轉保。

可考慮扣稅高端自願醫保

楊女士一來不想買兩份醫療保險並付雙重保費，二來擔心萬一患上嚴重疾病，需要動用數十萬或以上的醫療費，所以她情願有醫療需要時自己先支付25,000元的墊底費，用來避開潛在龐大醫療開支的風險，因此筆者建議她轉投有墊底費的高端自願醫保計劃，便可以獲得更高的保障，而且保費較原來的醫保便宜，更可以扣稅，同時節省下來的保費亦可以用作支付墊底費。

由原來的醫保轉投至新的高端自願醫保計劃，每年保費可由7226元減至6340元，而且保費可當作扣稅額，每年最高保障額更大增至500萬元。受保障地域為全亞洲（如受保人居住地為澳洲及或新西蘭並產生合資格費用時，標準計劃的賠償限額將適用此情況），個別項目賠償均不設上限，例如病房及膳食、雜費開支、主診醫生巡房費、專科醫生費、深切治療、手術室費等。

值得留意的是，若楊女士買新保險前曾進行任何手術或有相關病歷，保險公司有機會將之列作不保事項。這個情況下，她便需要衡量轉換保險後，該產品保障範圍是否足夠，因此必須要清楚了解自己的需要及新舊保險的利弊。

楊女士在提升醫療保障的之際，亦可一併強化退休保障。筆者根據楊女士的情況及坊間合資格延期年金作初步估算，楊女士可以考慮每年供款6萬元，供款10年，同樣可獲扣稅優惠。從61歲開始，她便可以每年獲得約46,800元的年金直至終老，其中大部分是保證派發。在此一提，投保人的保障需求會隨年歲及人生計劃而變化，故定期檢視保險及理財組合相當重要，建議向理財顧問查詢。

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