張兆聰：美股中長線還是科技股天下

納指上周再大升，大型科技股、軟件、半導體、電子支付領升，而傳統行業如銀行、能源以至零售、餐飲等也追落後，完全說得上是雞犬皆升。美股毫無疑問大勢向上，上周很多股份都失控式飈升，只要業績不太差的都有極強表現，哪怕撤回全年業績指引。單日抽升10%，甚至20%的股份很多，市場牛氣冲天，估計是持倉仍不高的投資者急於入市所致。

小心基金持現金比例急降

筆者相信不少投資者對於今次升市感到猶豫，一來疫情仍有變數，也擔心美國過早重啟經濟引發第二波疫情，二來經濟停頓數月，就算美國政府積極派錢，但究竟中小企是否仍能捱得住、失業率能否快速回落，大家都沒有答案。面對不明朗因素，即使一定會入市，但持倉水平未必會太高；但隨着股市一鼓作氣向上升，大家也別無他法只能爭相買貨。

4月份美銀美林基金經理調查顯示現金水平高達5.9%，市場情緒極端悲觀，屬反向買入水平。究竟5月份最新數字會如何變動，會是相當關鍵。若是急速下挫至5%以下甚至更低，則今次V形反彈已將購買力耗用得不少，後市會較反覆和有回調壓力。

市場有技術調整壓力 惟跌幅料有限

單以走勢來看，納指100已突破高位整固區間，同時市場又炒經濟重啟，傳統舊經濟股大放異彩。市場會有技術調整壓力，但跌幅料有限，更多是內部板塊輪流整固後再上。

本倉近期沒有變動，核心持倉還是以美國科技股為主，包括納指100ETF，微軟、Paypal等。股神巴菲特表示餘生都會看好美國，重申買入標普500指數ETF是最佳投資。美國經濟有最強的體制優勢，過去100年經歷過無數危機，哪怕是冷戰、導彈危機、滯脹、多次金融危機、樓市泡沫爆破等，都能靠強大的創新和生產力再次起飛。主要股指會自動汱弱留強，強者的比重愈來愈大。

美股盈利動力仍靠大型科技股

短線來看，傳統經濟股估值相對落後，有條件跑贏科技股，但從中長線持有來看，筆者覺得持有納指ETF較標普為佳。

事實上，近年美股盈利動力幾乎都來自幾家大型科技股，其他表現都可謂乏善足陳，這也是美股市寬偏窄的主因。

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