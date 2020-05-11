疫情稍紓 歐洲客追加訂單

俞國偉表示，集團惠州廠房自2月14日已經復工，目前已全線復產。疫情期間，集團更積極每周與客戶溝通，掌握訂單情况，待確定供應鏈可如期交貨後，便如常生產。登輝現時有86.9%收入來自歐洲，他指受疫情嚴重影響的國家，客戶在2至3月落單較保守，但到4月時已開始追加訂單，集團旗下定價由在300至400歐元的中高檔產品，單價近月穩定提升。

在疫情期間，俞國偉稱，客戶使用的船運物流成本未見明顯上升。集團生產所需塑料組件更受惠於油價下跌，他們會注意供應商最新應對方案後，再作下一步安排，加上內地推出措施降低社保繳費、電費等，他們擬將最終所節省的成本，回饋客戶。

俞國偉表示，目前集團逾80%產品零部件是由自家生產，這部分工序會逐步轉為自動化生產，降低成本及提升效益。登輝上市集資所得淨額9070萬元中，有55.6%用於提升產能。同時，其在港設立的研發中心，擬在現有的衣物護理及煮食電器業務線之外開發更多新產品，單是今年分別推出9款及7款衣物護理及煮食產品。