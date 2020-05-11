富衛自願醫保 首季銷售飈40%

由於疫情關係，不少保險經紀生意受影響，保險公司近期陸續發展網上銷售，余栢堅表示，富衛已將一些簡單易明產品放在網上售賣，包括VHIS基本計劃，惟旅遊保險、家居保險及汽車保險需求也減少，網上銷售沒有大增長。

兩年度不索償 可享保費折扣

富衛推出的「尊衛您醫療計劃」屬自願醫保計劃中的靈活計劃，「尊衛您」可全數賠償由住院及手術衍生的醫療費用，即不設分項賠償限額，每個年度最高賠償額為800萬元，可以選擇0元、16,000元、25,000元或50,000元自付費。若以30歲投保人為例，每年保費由3162元至10,547元，自付費愈高，保費則愈平。「尊衛您」受保人只要連續兩個保單年度或以上沒有索償，保單將自動在下次續保時獲享高達15%保費折扣。