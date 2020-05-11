經濟

騰訊季績周三出爐 大行紛唱好

【明報專訊】騰訊（0700）將於周三（13日）公布首季業績，獲大行唱好兼上調目標價，認為疫情刺激首季手遊表現，強勁勢頭甚至可持續到次季。匯豐研究將騰訊目標價從458元上調至511元，維持「買入」評級。野村將騰訊目標價由440元大幅上調至500元。

認為疫情谷起手遊表現

匯豐認為，雖然宏觀經濟形勢艱難，但料騰訊首季營收按年增長18％，不過盈利增長則會減慢至10%至20%，原因是較低毛利的海外手遊佔比提高；將錄一次過的投資損失約30億元（人民幣‧下同）；熱門劇集《慶餘年》及《安家》的內容成本將於首季入帳；微信企業版和線上教育串流的使用率提高，帶來額外寬頻成本。

手遊《和平精英》的總營收續漸追上《王者榮譽》，匯豐研究指出，前者DAU（日活躍用戶）為7900萬戶，按年增18%；後者DAU為8400萬戶，按年增24%；此外海外手遊表現亮麗，料首季手遊收入按年增長39％，而且受惠手遊版《地下城與勇士》即將推出，估計遊戲強勁勢頭將持續至次季。

微信增分期付款功能

廣告方面，匯豐認為，微信社交廣告勢頭強勁可抵消媒體廣告的弱勢，而且小程序可搶佔新的廣告預算。金融科技方面，騰訊3月在微信推出分期付款功能，整體支付業務開始復蘇，但仍保持謹慎態度，原因是需與支付寶推出已久、功能類近的花唄競爭。

另一券商野村估計，騰訊首季收入按年增長21％至1030億元，非通用會計準則（Non-GAAP）盈利按年增長25%。野村指出，疫情對公司線上遊戲業務是雙刃劍，一方面推動移動遊戲收入激增，但同時內地強制關閉網吧，或傷害PC遊戲業務表現。

野村估計，首季線上遊戲總營收按年增長19％，當中手遊收入按年增長38％。野村預計，遊戲發展勢頭或會持續到次季，原因是部分收入遞延至次季入帳，自3月後更多國家實施居家防疫措施，更刺激海外遊戲收入增長。廣告收入方面，該行估計按年增三成，當中社交媒體廣告按年增四成。野村認為，金融科技和雲服務收入按年增長20％，但將於低於去年末季的39％，原因是疫情拖累線下交易，企業亦延遲雲服務的部署。

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