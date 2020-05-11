經濟

騰訊發期權購閱文元老股份 吳文輝等辭任後一年生效 最多涉資9.4億

【明報專訊】由騰訊（0700）分拆上市、一度掀起新股熱潮的內地小說平台閱文（0772），近期因為擬將平台改為免費閱讀，令一眾作家擔憂影響收入引發巨大爭議。今次閱文改革傳出管理層意見不一致，包括吳文輝在內一眾「草創」元老更於上月退任。據本報翻查騰訊上月底的股權申報，公司已簽訂一份期權協議，向吳文輝等人以最多逾9億元收購持股，惟協議需在辭任後一年才生效，意味或變成他們的「緊箍咒」。

明報記者

騰訊回覆查詢時表示，確認已授予創業管理團隊期權，以感謝他們對閱文的貢獻，並顯示騰訊對閱文的正面展望。閱文在大換班後股價急升，上周五收報37.4元，累升接近兩成。

大換班後股價升近兩成

閱文在4月27日收市後公布管理層大換班，兩名創辦人兼聯席首席執行官吳文輝及梁曉東齊齊辭任，陳菲亦辭任非執行董事，其餘辭任高層包括總裁商學松、高級副總裁林庭鋒等，其中吳文輝調任非執董兼副主席，梁曉東、陳菲等會擔任顧問協助團隊過渡；兩名騰訊高層、包括集團副總裁程武，以及騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠，則分別出任閱文首席執行官及總裁。

據騰訊申報4月28日訂立的一份股權收購期權協議，集團承諾以每股40元買入最多近2350萬股閱文股份，行使價較申報前一天及上周五（8日）分別溢價25%及約8%，涉資最多約9.4億元。騰訊未有披露期權對手，惟吳文輝同日亦申報一份期權協議，最多會按協議出售約948.5萬股閱文股份，相當於套現約3.8億元，其後騰訊亦確認，向創辦人團隊授出期權，意味其他股份出售方估計為其他辭任高層。

值得留意的是，根據吳文輝的申報，這筆現金收購生效日期在他辭任董事一年後（one year from the date Mr. Wu ceases to act as a director），預示目前仍任非執董的吳文輝或即將離任，同時或意味包括他在內的一群辭任高層，在獲騰訊收購股份的前一年亦需謹慎行事。

轉免費閲讀傳高層有分歧

事實上，據不少內地媒體報道，今次閱文管理層大換班與對平台轉成免費閱讀意見不一有關。有報道指出，閱文在計劃轉成免費閱讀的同時，將與平台作家更換新合約，可能令分成減少，令大量作家不滿並威脅暫停連載小說；最終新任管理層出席作家懇談會時承認，過去多年來合約中遺留下來的不合理之處，必須作出修改，承諾保障作家的對等權益，會在1個月內推出新版合約，才暫時令爭議緩和。

相關字詞﹕期權 程武 梁曉東 騰訊 吳文輝 閱文集團

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