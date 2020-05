騰訊發期權購閱文元老股份 吳文輝等辭任後一年生效 最多涉資9.4億

明報記者

騰訊回覆查詢時表示,確認已授予創業管理團隊期權,以感謝他們對閱文的貢獻,並顯示騰訊對閱文的正面展望。閱文在大換班後股價急升,上周五收報37.4元,累升接近兩成。

大換班後股價升近兩成

閱文在4月27日收市後公布管理層大換班,兩名創辦人兼聯席首席執行官吳文輝及梁曉東齊齊辭任,陳菲亦辭任非執行董事,其餘辭任高層包括總裁商學松、高級副總裁林庭鋒等,其中吳文輝調任非執董兼副主席,梁曉東、陳菲等會擔任顧問協助團隊過渡;兩名騰訊高層、包括集團副總裁程武,以及騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠,則分別出任閱文首席執行官及總裁。

據騰訊申報4月28日訂立的一份股權收購期權協議,集團承諾以每股40元買入最多近2350萬股閱文股份,行使價較申報前一天及上周五(8日)分別溢價25%及約8%,涉資最多約9.4億元。騰訊未有披露期權對手,惟吳文輝同日亦申報一份期權協議,最多會按協議出售約948.5萬股閱文股份,相當於套現約3.8億元,其後騰訊亦確認,向創辦人團隊授出期權,意味其他股份出售方估計為其他辭任高層。

值得留意的是,根據吳文輝的申報,這筆現金收購生效日期在他辭任董事一年後(one year from the date Mr. Wu ceases to act as a director),預示目前仍任非執董的吳文輝或即將離任,同時或意味包括他在內的一群辭任高層,在獲騰訊收購股份的前一年亦需謹慎行事。

轉免費閲讀傳高層有分歧

事實上,據不少內地媒體報道,今次閱文管理層大換班與對平台轉成免費閱讀意見不一有關。有報道指出,閱文在計劃轉成免費閱讀的同時,將與平台作家更換新合約,可能令分成減少,令大量作家不滿並威脅暫停連載小說;最終新任管理層出席作家懇談會時承認,過去多年來合約中遺留下來的不合理之處,必須作出修改,承諾保障作家的對等權益,會在1個月內推出新版合約,才暫時令爭議緩和。