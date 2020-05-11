高回報高風險 過去B股表現差參

最近一隻熱炒的生科新股康方生物（9926），首掛便升近五成，而康寧傑瑞（9966）首日升32%後，至今升幅仍有66%，最強一隻為康希諾生物（6185），累升超過5倍。B股沒有盈利，主要炒作研發成藥後的前景，看其研發藥物種類有多少已處於臨牀階段，以及是否已獲中國藥品監督管理局受理上市等。

倘臨牀研發失敗 生科股隨時大跌

以康方生物為例，公司主要研發抗癌藥，正開發20種藥物，有12種處於臨牀階段，其中一種處於研發後期的新藥PD-1/CTLA-4，正準備申請上市，過程中或有變數，但一旦成功，股價便有望炒高。此外，由於疫情當前，凡有關的疫苗消息亦成炒作理由，例如康希諾生物參與研發的新型冠狀病毒疫苗，早前獲世界衛生組織（WHO）提及，消息隨即帶動股價急升。

生物科技股回報高，同時也是高風險板塊，始終因為未有盈利，而且不少更未有實質藥物推出，如果臨牀研發失敗，股價隨時大跌；加上研發的藥物及醫療器械等，都非一般散戶熟識，會較專業投資者輸蝕，散戶宜審慎考慮自身風險承受能力。

事實上，由2018年至今上市的生物科技股，逾一半至今仍然潛水，如中國抗體（3681）和邁博藥業（2181）等，仍較招股價低三至五成，歌禮製藥更累跌近八成，表現最差。

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