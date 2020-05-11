沛嘉獲明星基金護航 首掛炒一轉

明報記者 王俊騏

沛嘉於上周截止認購，將於本周五（15日）掛牌，招股價15.36元，一手入場費15515元。提到本港上市的醫療器械公司，不得不提有骨關節植入器械商愛康醫療（1789），更是內地首隻主打3D關節影印公司，不止首掛較招股價高出五成，至今更爆升了10倍。沛嘉主要研發心臟及神經手術有關設備產品，產品種類不同，難言能否複製愛康的成功經驗，但醫療器械公司簡單來說都是炒一個代替品概念，把昔日國際貴價進口醫療器械，以國產貨取代，並進一步普及開去。

押注研發成功後 產品商業化前景

國產用品固然價錢較低，受市場歡迎，但目前技術仍處於初部發展階段，投資者所押注的是未來研發成功後，產品商業化的增長前景。事實上沛嘉直至2019年9月底第三季收購了加奇後，才首度錄得收入，去年收入1869萬元（人民幣．下同），同時虧損也進一步擴大至5.31億元，較前一年同期8287萬元大幅增加逾5倍（圖1）。

沛嘉有兩大類型研發產品，一是經導管瓣膜治療醫療器械，二是神經介入手術醫療器械，暫時共有6款註冊產品及20款正在研發的產品。現時治療心臟主動脈瓣疾病的方法主要有兩種，一是傳統開胸手術外科主動脈瓣置換術（SAVR），另一種便是沛嘉主力的經導管主動脈瓣置換術（TAVR）。公司在中國有關市場排行第三，而第一代核心產品TaurusOne已完成臨牀測試，或於明年第一或第二季推出。

以行業前景而言，根據弗若斯特沙利文報告，中國的TAVR產品市場將由2018年的1.96億元，大幅增長至2025年的63.3億元，而2018年內地只進行了約1000宗TAVR手術，相當於0.1%滲透率，意味市場增長潛力極大（圖2）。同時，內地僅有4間擁有臨牀或更後期TAVR產品的公司，以商業化及處於臨牀階段的產品數量計，沛嘉在內地TAVR市場排行第三。

另一大業務神經介入手術器械，若以產品數量計，沛嘉目前於內地市場排行第一，亦是首間將「栓塞彈簧圈」商業化的內地企業。目前神經介入器械市場同樣由國際品牌壟斷（圖3），但近年在政策扶持下，內地公司同樣見快速增長。

心臟神經手術產品滲透率仍低

除了公司前景，基礎投資者陣容及包銷商對新股表現亦舉足輕重。沛嘉的聯席保薦人，為近期包銷成績不錯的摩根士丹利及華泰金融。翻查資料，華泰近年成績亮麗，由2018年起至今包銷7隻新股中，只有兩隻首掛下跌，而最近包銷的為首掛升三成的物業管理股保利物業（6049）。大摩成績更有保證，近年接近例不虛發，多隻首掛大升的生物科技股都是經自其手，如近期爆升的康方生物、康希諾生物（6185）及康寧傑瑞製藥（9966）等。

沛嘉的基礎投資者陣容同樣強勁，名單中出現共14家基金或資產管理公司，其中包括較罕見的傳統基金公司富達國際，而且更是基投中最大的一家，佔發售股份16.54%，投資金額達到5000萬美元（約3.9億港元），而另一大基金銘基亦在名單上。如按發售中間價計算，基投約佔發售股份49.96%，並設6個月禁售期，加上入場費過萬元或使不少散戶卻步，意味上市後股價更見穩定。

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