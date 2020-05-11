惠理集團謝清海：美印鈔救市難持久 吼中資股揸現金

環球經濟現正面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻挑戰，謝清海表示不期望經濟在疫情後可出現V形反彈，相信只會出現U形、W形或L形走勢，因為今次疫情不止帶來金融衝擊，也為供應、需求及政治層面帶來衝擊，情况較2008年金融海嘯爆發翌年更差（圖1）。

謝清海分析，即使在疫情爆發之前，美國經濟本身已存在眾多隱患，包括打工仔或中產階級收入增長呆滯令社會分化、過分依賴央行印鈔等金融工具、政府及私人債務共佔GDP逾350%、以消費帶動經濟增長的模式令儲蓄率趨零、本土主義崛起致退出國際組織、奉行資本主義追求短期盈利忽視全球長期問題、交易所買賣基金（ETF）在金融市場盛行令價格波動增加，疫情只是令這些隱藏的問題曝光而已。

靠聯儲局無限QE難解決問題

雖然聯儲局宣布無限QE後美股顯著反彈，但謝清海堅持不看好美股，指其估值現時明顯過高，遲早會掉頭下跌，「預料美股今年底的收市價將較今日低，而明年底收市價亦會低於今年底」。

謝清海解釋，即使當局短期可以開動印鈔機不斷購買資產，向所有擬出售資產者接貨，故此現時與聯儲局對着幹是非常危險的，但是印鈔並沒有真正解決問題，只是把問題留給下一代解決，也沒有人知道這泡沫何時爆破，而在某一時點泡沫爆破的話，整個靠印錢買資產的系統亦會瓦解。

作為比較，謝清海看好中國股市。他解釋，內地率先爆發亦率先走出新冠肺炎疫情，並且擁有龐大內需市場，而且實施嚴格的外匯管理，加上中央政府負債情况比歐美理想，不需要像它們要把息率降至零水平以節省龐大債務所帶來的利息開支；展望未來，內地料繼續開放市場，令整體經濟更具競爭力。

內地擁最多STEM人才 帶動經濟

中資科技及醫療股上周延續強勢，原來亦有來自內地人口優勢的因素支持；謝清海引述匯豐所轉載的經濟合作暨發展組織（OECD）數據，在2030年之前中國將會擁有全球逾35%、比例最高的科學、技術、工程及數學（Science、Technology、Engineering、 Mathematics，STEM）畢業生，可以繼續由創新帶動經濟增長，在2030年超越美國成為全球最大經濟體，而內地每年大學畢業生人數也遠超英美日韓（圖2）。

鑑於外圍諸多不明朗因素，謝清海建議投資者現時一定要攻守兼備，「既要投資中國股債進攻，亦要持有實物黃金及現金防守，即使現時息率很低，也要繼續持有現金，因為當日後泡沫爆破後，現金是可以用來反擊的」。

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