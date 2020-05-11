今年來最佳中國股票基金舵手 銘基蕭菊嫻：小型股尋寶 看好矽力杰金蝶

明報記者 葉創成

受累美國總統特朗普威脅向中國加徵關稅，前周四和周五本港假期期間美股三大指數下跌近4%，拖累港股恒指上周一復市大跌1029點或4.18%，不過，美國在加徵關稅上暫時未有實際行動，而中國副總理劉鶴上周五應約與美方貿易代表萊特希澤及財政部長梅努欽通電話，雙方同意保持合作溝通，港股上周中後期轉強，全周跌幅收窄至413點或1.68%。

由蕭菊嫻管理的銘基亞洲中國小型企業基金，今年截至上周五回報達27%，與同期恒指14%跌幅比較屬逆市奇葩，而且在晨星亞洲所統計的234隻中國股票基金中排名第一，表現鶴立雞群。她上周二接受專訪時表示，該基金能夠有好表現，一切從選股開始，當中包括投入資本回報率（Return On Invested Capital，ROIC）、資產負債表穩健及盈利高增長等三大選股標準。

選股看投資回報財務穩健盈利增長

「大中華地區約有5000隻小型股票，我們認真鑽研當中約500隻，選股首要考慮上市公司的ROIC，即是它每投資1元可以賺到多少錢，這是很重要的，因為小公司在內地資金成本很高，它的錢要用到風口上；第二，我們希望上市公司的資產負債表強勁，最好持有足夠未來兩至三年營運的現金，這樣的話，不管外圍環境是好是壞，它至少可以繼續生存下去；第三，我們重視盈利高增長的上市公司」。

近年每隔一段時間便有中資股被揭發帳目造假，蕭菊嫻表示，自己多年來投資的上市公司均沒有出現此問題，背後有賴一套嚴謹選股方法，「我們採用私募基金的方法，投資一間上市公司前假設它並沒有上市，從頭開始去研究該行業及公司，我們會把自己想像為這些公司的競爭對手，看看要怎樣規劃才可與它競爭，假如結論是它的能力好、產品好、管理好，我們難與它競爭，便可考慮投資。

矽力杰受惠中國減少對美產品依賴

另外，我們也會到有關行業商會去觀察，看看該上市公司是否能夠提供優秀的產品或服務，針對行業的痛點（Pain Point）作貢獻，假如它可把該痛點消除掉的話，它便可以賺錢」。

她續說，該行投資民企小型股之前，會像私家偵探一樣調查老闆的背景，例如他們之前曾任職的工作，有否不良行為紀錄，「行業要看得細、產品要看得細、人更要看得細」。

蕭菊嫻透露，在嚴謹選股的大前提下，該行亦會因應經濟前景變化，尋找適當的投資主題。

她指出，自從中美於2018年爆發貿易戰以來，她已經預測中國將致力減少對美國產品的依賴，故此旗下基金有三分之一均是具備自主創新能力、可以自力更生的上市公司，包括一些晶片股，例如在3月底的第一大持股矽力杰。

她分析，矽力杰業務類似美國上市的德州儀器（Texas Instruments），設計及生產晶片及有關集成電路（Integrated Circuit），再出售予全球電子產品製造商，由於其目前市場佔有率僅約2%，未來替代美國進口、提升市佔率的空間頗大；事實上，根據矽力杰網站數據，集團今年首季營業額達28.53億元新台幣，按年勁升38.85%。

金蝶轉型雲計算 盈利爆升可期

另外，蕭菊嫻持有美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University、美國25間新常春藤盟校之一）科學及資訊科技碩士學位，通曉編寫軟件程式，對旗下基金第二大持股、過去4年股價勁升近3.7倍的內地軟件股金蝶國際有精闢分析。

蕭菊嫻指出，金蝶在2001年上市初期，主要從事企業資源計劃（Enterprise Resource Planning，ERP）軟件，由此累積到大量企業客戶，近年在此基礎上積極發展企業雲計算業務，後者發展成熟後將踏上新台階，「金蝶過去賣ERP軟件，每賣一套需要專人去給企業客戶安裝及服務，這樣人工成本非常高，盈利能力也就不強；以前我曾學習編寫軟件程式，對這行業比較清楚，成功的軟件一定要可擴展至大規模（scalable），並且在不同的環境下都能夠使用，所以我十分認同金蝶近年轉型發展雲計算，待該業務成熟後，企業客戶需要什麼軟件，可以自行挑選，並且在雲端下載，屆時金蝶的盈利就會非常強勁……這也是為甚麼我特別喜歡軟件股，因為它的利潤率可以非常非常高，研發出一套軟件後，賣給一個人或很多人，不是同一套軟件（不會增加額外成本）嗎？」

新一代習慣手機辦公 利內地雲市場

內地消費及服務業近年已成為拉動經濟增長的引擎，蕭菊嫻認為，金蝶所發展的雲計算企業軟件業務，亦屬國策所鼓勵的方向，「服務業與製造業最大的不同是，製造業只要多安裝幾台機器便可增加產量，但服務業的增長需要由人出發，例如如何讓一個人做事更有效率，這方面我覺得軟件可以提供幫助；尤其是新一代的90後都是在互聯網世界長大的，成長過程中便是拿着智能手機玩，當他們現在出來社會工作的時候，資料不會全部存放在公司的電腦裏的，也會存放在個人的智能手機裡，如何將兩個設備的資料連在一起，便需要雲計算」。

十大持股 捉緊物管生科股升浪

另外，多隻近年備受市場追捧、股價累積升幅達數倍的小型股，例如內地物管股如中海物業（2669）及永升生活服務（1995），以及生物科技股康希諾生物（6185）上周股價均創歷史新高。根據銘基亞洲中國小型企業基金截至3月底的報告，該基金的十大持股中亦包括中海物業、永升生活服務及康希諾生物，可謂捉緊內地物管股及生物科技股的升浪。

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