傳最快月底港招股 京東：不予置評

此前外電報道，京東已以保密形式在香港提交上市申請，擬仿傚阿里巴巴（9988）模式在港第二上市，並可能出售至多約5%的股份，集資34億美元（約265.2億港元），預計最早在6月上市，並由美銀、中信里昂及瑞銀為主要安排行。

內房股榮盛擬分拆物管子公司境外上市

另外，多次傳出上市消息的字節跳動亦傳出今年赴港IPO。據《全天候科技》引述接近字節跳動的投行人士消息，中國短視頻平台抖音母公司字節跳動正在籌備今年IPO，並有意在港上市，是由於今年科技公司赴美IPO道路艱難，香港成為他們上市的重要目的地。但其後字節跳動回應時指消息「不準確」。

至於內地上市的內房股榮盛房地產（深︰002146）公布，擬分拆旗下物管子公司榮萬家生活服務到境外上市，目前榮盛房地產持有榮萬家的91.2%權益，北中鴻凱盛投資持有8.8%權益。根據榮盛披露，榮萬家2019年度實現營業收入為1.3億元（人民幣‧下同），利潤總額1347.44萬元，凈利潤1012.29萬元。截至今年3月底實現營業收入為4048.02萬元，利潤總額676.51萬元，凈利潤為507.38萬元。