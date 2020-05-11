經濟

傳落實售啟德地 高銀金融套現40億

【明報專訊】高銀金融（0530）早前宣布獲洽購所持九龍啟德住宅地60%權益，據消息指出已敲定出售，作價約40億元，較集團2018年投得地皮時作價低約25%。不過，交易完成後，將紓緩高銀金融目前的財務壓力。

較2018年投得地皮時作價低25%

高銀在2018年11月14日，與大股東潘蘇通以組成合資公司方式投得啟德第4B區4號住宅地盤，作價89.07億元，雙方分別各佔60%及40%權益。該項目原預計在2024年9月30日或之前完工及可供入伙。該項目最高總建築面積為5.34萬平方米。

惟高銀在今年3月及4月發通告指，擬出售該幅啟德地皮權益，以當日買入總價89.07億元計，高銀所持六成權益涉及成本約53.442億元，意味今次出售地皮作價較當時低約25.2%，帳面蝕約13.4億元。不過，翻查高銀截至2019年12月底止財務報表，集團一年內到期銀行借貸及其他貸款約88.3億元，手頭現金只有約23.8億元，反映出售交易完成後，將大大減輕集團財務壓力。

集團一年內到期貸款約88.3億

近年高銀非常看重九龍東發展，先後下注多個巨型項目，當中包括集團總部所在的九龍灣啟祥道高銀金融國際中心、今次出售的啟德第4B區4號地盤，以及去年在反修例風波爆發時棄標、涉資111億元的啟德4C區、舊跑道區商業地王。今次出售交易後，高銀在啟德再無任何項目，惟手上尚有何文田常盛街發展項目及何文田站第一期物業發展項目。

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