經濟

餐廳組聯盟推優惠 設「白名單」鼓勵業主減租

【明報專訊】超過600家中小型餐飲食肆組成的救救香港飲食業大聯盟（#SaveHKFnB）發起「2020大時代大特賣」餐飲業自救計劃，昨日已開始在網上以折扣價出售逾200家餐廳現金禮劵。聯盟成員之一、都爹利會館聯合創辦人羅揚傑指出，經營餐廳最重要是現金流，今次計劃希望幫助餐廳加強現金流，有信心「（賣）100萬（現金禮劵）都唔難」。聯盟又公布「白名單」表揚願意減租共渡時艱的業主，太古地產（1972）居首位。

現金禮劵可選600、1300及3000元面值，售價分別為500、1000及2000元，使用期限購買日起3個月內，不少知名餐廳如香港瑰麗酒店的彤福軒、一幻等均有參與。

聯盟調查：22%受訪者指業主沒減租

聯盟近月因應疫情而調查，訪問近600家餐廳，涉及1萬名餐飲業員工，近九成受訪者認為，業主提供租務援助不足以繼續經營，以3月數據為例，22.2%受訪者指業主完全沒有減租；近一半受訪者稱獲少於20%租金減免。另有超過五成受訪餐廳指出，租金比例已升至三成以上。羅揚傑稱，租金比例正常為10%至15%，現時急升至三成以上，行業難以持續營運，有統計數字已預計，倘情况持續惡化，未來1個月將有1000家餐廳結業。

羅揚傑又稱，政府公布第二輪飲食業防疫抗疫基金資助後，不少業主即時表示停止原先租金寬減。聯盟剛完成第二輪有關租金調查，將整理「良心業主白名單」再公布，以表揚願與租戶共渡時艱的業主。他透露，現時收集資料評分最高為太古地產，其次是會德豐（0020）及九倉置業（1997），第三是鷹君（0041）及冠君產業信託（2778）。

私房菜Chef Studio by Eddy創辦人梁偉富表示，該店位於中環、經營約8年，自去年社運起生意大受影響，3次去信業主要求減租但不獲回應，至近日決定不再經營，業主才願意傾，但至今仍未落實是否減租。BriKetenia總監樂君平稱，其另一位於觀塘的餐廳，業主明言5月不會減租，但6月才獲政府資助，與生意伙伴均感到很大壓力。

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