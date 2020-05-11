今年下調25經濟體評級 疫情致大量舉債勢壓增長

沙特俄羅斯財政穩健 毋須調整評級

他表示，疫情使失業率增加及公司倒閉，部分企業會因憂慮前景而減少投資，以致經濟增長大幅放緩，對於全球超過20多個國家在數個月內遭下調評級，他表示「頗為震驚」，不少國家因疫情衝擊下而大量舉債，預料大部分國家未來或將面臨債務壓力，從而影響日後的財政及經濟增長表現。根據惠譽預測，今年最少18個主要經濟體的GDP均將出現負增長（見圖），當中以意大利最嚴重將下跌8%。

其次疫情衝擊油價，對新興市場造成負面打擊。麥克名指出，惠譽早前已因應油價大跌，下調部分石油出口國之評級，包括尼日利亞、安哥拉、墨西哥等，但沒有調整沙特阿拉伯及俄羅斯的評級。他認為，雖然油價崩盤難免造成影響，但基於兩國財政狀况穩健，擁有龐大外匯資產，截至今年3月底，沙特阿拉伯外匯儲備達4620億美元，俄羅斯有4330億美元。

提到中美貿易戰，他表示，惠譽早於疫情爆發前已預料，中美貿易糾紛在完成首階段協議後，將會以其他方式再次發酵，因雙方仍有很多貿易爭議尚未解決，相信未來一段較長時間，貿易戰將繼續成為影響全球經濟的重要因素，但由於疫情衝擊下，料各地將減少貿易活動，並更集中在國內經濟尤其是本地生產。