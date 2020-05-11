惠譽：港評級仍值得高於中國 現評級已考慮社運 經濟政策具優勢

明報記者 溫藹紅

事實上，惠譽於去年9月反修例運動爆發期間指出，由於香港的政治爭議，以及港府逐步融入中央管治等問題，已將香港主權信貸評級由「AA+」降至「AA」，而受疫情爆發影響，惠譽於上月中旬再將香港評級再降至「AA-」，目前僅較中國的「A+」高一個級別，但展望則由「負面」轉為「穩定」。

麥克名解釋，鑑於香港在經濟政策上較中國更具優勢，包括有更穩健的銀行金融體系及完善的貨幣政策，並有屬於本地的港元貨幣及自由貿易市場，資金可於本地自由流通，因此香港評級仍然高於中國。

料今年港GDP按年降5%

至於其他評級機構方面（見表2），穆迪（Moody's）於今年1月將香港評級由「Aa2」降至「Aa3」，展望上調至「穩定」；標普（S&P）在2017年9月下調香港評級至「AA+」後便沒有再調整。此外，香港情况似乎已改善，惟由反修例引發的本地社會矛盾，至今仍未徹底解決，相信社會運動或將再次重現，預計今年本港GDP將按年下降5%。不過，麥克名強調，由於過去惠譽已兩度下調香港評級，現階段評級已足以反映社會運動及本地經濟與主權狀况，因此在短期內沒有打算再調整香港評級。

麥克名：短期內沒打算再調整港評級

麥克名又認為，香港作為開放式經濟體，享有國際金融中心地位，對全球及中國而言都是獨特存在，故仍然具有一定優勢，預料未來會繼續保持增長，此外香港基本趨勢穩定，包括金融體系及匯率等，相信將隨着全球經濟體如美國、歐洲及中國等恢復而逐漸復蘇，預計2021年香港GDP將增長2%至4%。