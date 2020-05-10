原油寶敲響理財產品警鐘

和解協議補償上限傳本金20%

從目前曝光的原油寶和解協議來看，有三項重點內容。

一是負價損失由銀行承擔。二是銀行將返還以負價結算後從投資人保證金帳戶中扣除的資金。即此前銀行劃走用於彌補原油寶負價虧損的保證金，也可回到投資者手中。三是銀行在承擔負價虧損以外，將給予投資人補償。

多名原油寶投資者透露和原油寶維權微信群內容顯示，補償投資本金的20%為中國銀行的補償上線。目前，已有投資者和中國銀行簽訂和解協議，但亦有部分投資者對於和解協議表示不滿，爭議的焦點在於補償比例。

一些投資者並不接受20%的補償比例，認為過低。也有投資者表示該理財產品本身存在違法違規問題，要求全額返還投資本金並作一定的額外補償。

對此，中國銀行發出公告稱，本着法治化、市場化的原則，盡最大努力維護客戶利益，已經研究提出了回應客戶訴求的意見。如無法達成和解，雙方可通過訴訟方式解決民事糾紛，中行將尊重最終司法判決。同時，中行保留依法向外部相關機構追索的權利。

非保本理財產品餘額22.18萬億

有律師表示，投資者主張原油寶產品違法、銀行超範圍經營要求賠償全部損失等，是有法律依據的，但不能確保法院就一定認可法律依據、要求賠償全部損失的訴求被接受。銀行業理財登記託管中心數據顯示，截至2019年6月末，內地銀行業理財市場中的非保本理財產品4.7萬隻，存續餘額22.18萬億元。

原油寶爆雷敲響警鐘，必將讓同行業對其理財產品進行合規自查、風險排查。如投資者適當性管理問題亟待加強。即銀行金融機構應當充分告知相關理財產品的高風險，並對投資者的抗風險能力做出嚴格評估，不同風險等級的銀行產品不能對所有投資者「一視同仁」，對於沒有相應能力卻想入場的投資者，銀行有責任將其拒之門外。

銀行有責任審視客戶風險承受能力

以類似原油寶的各銀行的帳戶能源投資產品來看，個人投資者購買的理財產品掛鈎原油期貨，基本前提應對期貨市場、交易規則、風險敞口等有所了解，投資者不僅要熟悉期貨合約特點、交易規模、交易規則等，還應熟悉影響期貨價格的因素，對石油的政策屬性、投機屬性等方面有較高程度的認識和理解。

銀保監會提醒金融消費者要進一步增強投資風險意識，並表示會持續加大監管力度，督促銀行進一步加強帳戶類產品風險管控，一旦發現違法違規行為，將依法依規嚴肅查處，切實保護金融消費者合法權益。

[馮其十 神州新形勢]