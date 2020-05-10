太古城複式傳4600萬沽 歷史新高

被喻為「樓市火車頭」的鰂魚涌太古城，率先在疫市下錄歷史新高價紀錄，一個海景複式戶市傳以實呎逾3.6萬元易手，呎價較南區新晉豪宅貝沙灣實呎2.5萬至3萬元還要高，反映特色戶有價有市。

永倫持貨33年獲利4425萬

市場消息指出，由已故「收租王」倫志炎或相關人士旗下永倫集團持有、位於太古城春櫻閣頂層複式戶，實用面積1277方呎，套3房戶望海景，連約700方呎平台及內置樓梯直上天台，單位內籠裝修一般，市傳以約4600萬元易手，實呎36,022元，若成交屬實，成交價及成交呎價同創屋苑苑歷史新高價紀錄。

據悉，上述單位由已故倫志炎於1986年10月以175萬元購入，單位一直作長線收租之用，永倫集團在去年起低調地放售，意向價約5000萬元，最終落實以4600萬元售出，成交價較意向價少400萬元或8%，而永倫集團持貨逾33年，帳面將獲利4425萬元或逾25倍。

翻查資料，太古城對上一宗複式戶成交要追溯到2016年8月，銀栢閣頂層複式戶，實用同為1277方呎，以2800萬元成交，實呎21,926元，換言之，複式戶做價4年升逾64%。

此外，南昌站匯璽新近錄追價入市個案。市場消息指出，有關單位為2B座高層E室，屬實用面積350方呎1房戶，原業主趁3年額印稅期SSD期滿即放售物業，叫價843萬元，並獲準買家垂青，惟原業主見近日近期市况氣氛暢旺，反價18萬元至861萬元，準買家亦願追價入市，折合呎價2.46萬元。原業主在2017年4月以730.86萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利130.14萬元，物業升值18%。

蔚藍灣畔3房累減88萬沽

另利嘉閣地產首席聯席董事羅志雄表示，將軍澳蔚藍灣畔錄減價成交，有關單位為2座低層B室，實用763方呎，套3房連儲物室，原業主於上月中起以1338萬元，買賣雙方議價後以1250萬元易手，累減88萬元或7%，折合實呎16383元。原業主2004年9月以389.7萬元購入，持貨15年多，帳面獲利860.3萬元或2.2倍。