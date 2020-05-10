空巴研提供改裝客機運貨解決方案

助航空業滿足人道救援需求

客機改裝後，還可助航空業滿足一些人道救援需求，將大量醫療設備和物資迅速運送到全球各地。與將貨物放到座椅上相比，空巴的解決方案有助貨物更簡便、快捷地裝載和卸載，並減少貨物對座椅的磨損。改裝的其他好處，還包括增強防火作用，並防止任何貨物在飛行期間移動。

空巴將為航空公司提供改裝套餐，內容刊於空巴的飛機整裝技術通報（service bulletin），作為客艙改裝的選裝配置。改裝範圍包括：拆卸座椅及機上娛樂系統（IFE）、安裝貨盤和相關的安全設備，並重新安裝原始的客艙元件，讓航空公司日後恢復客機的載客服務。相關改裝內容將由空巴向歐洲航空安全局（EASA）申請一次式的認證文件。即使疫情過後，相關改裝服務仍會持續。

[企業地球村]