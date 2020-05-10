空巴研提供改裝客機運貨解決方案

【明報專訊】各大航空公司的長途客機在疫情下廣泛停飛，導致全球航空貨運運力下降。部分航空公司近期把部分客機改為載貨，除了飛機腹艙（即機肚）滿載貨物，客艙的任何座位空間也不肯放過，在上面堆滿貨物，惟運貨效率仍有待提升。為協助航空公司提升貨運運力，歐洲飛機製造商空巴正研究改裝A330及A350系列寬體客機，讓航空公司可卸下客機座位，將固定貨物所用的貨盤，直接安裝到機艙的座位軌道上。
助航空業滿足人道救援需求
客機改裝後，還可助航空業滿足一些人道救援需求，將大量醫療設備和物資迅速運送到全球各地。與將貨物放到座椅上相比，空巴的解決方案有助貨物更簡便、快捷地裝載和卸載，並減少貨物對座椅的磨損。改裝的其他好處，還包括增強防火作用，並防止任何貨物在飛行期間移動。
空巴將為航空公司提供改裝套餐，內容刊於空巴的飛機整裝技術通報（service bulletin），作為客艙改裝的選裝配置。改裝範圍包括：拆卸座椅及機上娛樂系統（IFE）、安裝貨盤和相關的安全設備，並重新安裝原始的客艙元件，讓航空公司日後恢復客機的載客服務。相關改裝內容將由空巴向歐洲航空安全局（EASA）申請一次式的認證文件。即使疫情過後，相關改裝服務仍會持續。