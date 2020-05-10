客機班次大減 全球空運成本急增 商家需付高昂運費或轉海運

資料來源：《華爾街日報》

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，疫情爆發前，全球一半以上的空運物品是透過各大航空公司的客運航班運送。航空業刊物《飛機商務》（Aircraft Commerce）指出，大量航空貨運成本其實是由飛機乘客的機票補貼，航空公司約三分之一的客機貨運空間，用於運載商業貨品、 信件及包裹。

隨着各地旅客在疫情下大幅減少，航空公司的客運航班大減，可供空運的飛機載貨空間也大幅減少。缺乏乘客的補貼，空運成本亦急劇上漲，有時運費更是原本的3倍以上。為應對空運需求，美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）及澳航（Qantas）等，近期利用部分原本載客的航班，空機載貨。

德國漢莎航空（Lufthansa）甚至拆除機上部分乘客座位，以提升貨運空間。空巴（Airbus）正研究改裝A330和A350機型，助航空公司把固定貨物用的貨盤（pallets），直接安裝到客艙的座椅軌道。根據IATA的最新數據，3月客機的可載貨量較一年前下降約44％。即使增加了貨運航班，但3月的航空貨運總量，仍比去年同期下降25％。

3月客機可載貨量按年跌44％

部分企業由於運輸成本上漲而失去訂單。部分企業則選擇船運，但這需要更長的運輸時間，增加了部分有期限商品在送抵目的地前過期的風險。澳洲牛肉生產商OBE Organic以往主要透過空運，將保存於攝氏0至4度的優質牛肉送往海外，而海路只會用於運送價格較便宜的急凍碎肉，供食品商製作漢堡和肉丸。該公司表示，由於空運成本較高，正透過船運運送更多肉類。不過透過海路將牛肉由澳洲送到迪拜，需約30天才能到達超市貨架。相比下，空運只需7天，並已包括通關和檢疫的時間。

澳洲貨運代理公司PG Logistics表示，過去貨運收費報價有效期為30天，現在的報價有效期僅24小時，貨運成本幾乎每天上升。玩具商孩之寶（Hasbro）亦表示，將產品由中國出口的空運成本大增。

亞馬遜賣家：兩周三度上調運費

在中國生產健身器材的亞馬遜網站賣家埃文斯（Warren Evans）稱，居家措施令客戶對其健身用品的需求增加，他需要將大批跳繩用的繩子，由上海送到芝加哥，存入亞馬遜的倉庫，惟貨運服務公司在兩周內3次上調空運費用。埃文斯稱，為保持較高的賣家排名，即使運費是平時的3倍以上，他仍繼續從中國進口貨品。但他已打算減少空運，改用更多船運。到目前為止，他仍承擔額外的運費，但若需求持續，他打算提高貨品價格。

為美國梅西百貨（Macy's）、服裝品牌GAP等著名零售商提供全球發貨服務的電商公司Borderfree，已通知超過20個國家及地區的客戶停止下單。

國際郵政服務大受打擊

國際郵政服務也大受打擊，由香港郵寄到英美澳紐等地的空郵服務已暫停多時。 美國郵政服務（USPS）早前表示，將開始通過船運將郵件送往10個歐洲國家。

持有國際快遞公司DHL的德國郵政（Deutsche Post）上月表示，即使各國取消封鎖措施，航空貨運服務仍將供不應求，因為航空公司的客運服務仍要一段時間才能恢復到疫情爆發前的水平。根據澳洲國際貨運代理聯合會（AFIF）的數據，澳洲通常有80％至85％的航空貨運，透過載客航班送出和送進該國。目前澳洲及新西蘭的部分航空貨運獲政府補貼，讓貿易可以繼續。

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