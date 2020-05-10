IMF：全球經濟比預期更差

IMF總裁奧爾基耶娃明言，最新經濟數據顯示，很多國家的數據比組織原先評估出來的悲觀水平還要差，在沒有應對疫情的醫療方案下，預料更多經濟體將面臨嚴峻的逆境。

同時，她更警告，中美若推行貿易保護主義，將削弱全球經濟復蘇動力。該組織的首席經濟學家Gita Gopinath更稱，今次危機不會在短期過去，估計情况可能更壞，IMF需要動用手上1萬億美元的可供借貸資源，亦不介意告訴不同國家需要更多支持。

IMF同時又批准多項撥款及融資額度，當中對塞舌爾、中亞國家吉爾吉斯及非洲國家吉布提，分別提供3120萬美元緊急援助、1.21億美元支援，以及4340萬美元應對疫情貸款。同時奧爾基耶娃亦建議IMF董事局，批准向南美洲國家秘魯，授出110億美元的彈性信貸額度。秘魯則提出，會以該額度作為預防性融資所需。同位於南美的阿根廷事隔四年，或再現債務違約，至上周五其仍未就650億美元債務續期達成解決方案，此前當地經濟連續3年受壓，至今未見止跌。