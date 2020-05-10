越南或再減息 助企業渡疫情難關

VHOME趙國傑：看好越南房地產

早年已經在越南創業開設小食店、地產生意的趙國傑表示，在新冠肺炎疫情影響下，越南亦自4月1日起全國實施社會隔離措施，至今未有死亡個案。當地政府更向公民與企業實施一系列經濟支持計劃，當中包括向全部公民負擔新冠肺炎病例100%的治療費用；對於外國人，政府將全數支付檢測和隔離費用；亦發放總值128.7億美元信貸支持計劃；延遲支付增值稅，營業稅和企業所得稅，該等財政刺激計劃的預計價值為76.3億美元；該國更向受疫情影響群眾提供援助計劃總額27億美元。他旗下的VHOME更盡量使用遙距工作模式，亦趁機會改善公司運營系統，進行內部培訓提高員工的工作能力，優化工作流程與客戶服務流程。同時，亦研究設定新業務計劃，尋找潛在項目。

河內樓價較胡志明市低水

趙國傑更說，個人投資方面，由於預見香港樓市未來一段時間處於不明朗情况，因此早於2018年在港賺價出貨，反而更注重在越南的投資。他指出：「在2017年頭進入當地市場，不是太多地產代理，雖然手上未必多貨源，但是做好精選樓盤，仍然是有市場。」

在越南眾多城市及區域中，他認為，港人熟悉的胡志明市樓價動輒每平方呎叫價過1萬元（港元，下同）而言，反而河內市住宅呎價只為1000至2000元，相對落後，基建較胡志明市為佳，發展商售樓亦會發出房產證，因此成為他重點留意的城市，當中他尤為留意新的核心商業區美定區的項目。買樓涉及的土地增值稅才10%，售樓則按售價2%或以上交易稅，加上年租金回報率達8厘，所以他近年仍然會以開發越南的樓市及籌組專攻當地房產的越富基金作為主打業務。