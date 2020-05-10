星警進ZenRock辦公室調查

新加坡警方向彭博社表示不適合評論事件，匯控確認法院已同意，向ZenRock委任臨時司法管理人的申請，畢馬威確認已獲委任，但表示因為案件尚在調查中，不能提供更多資料。

畢馬威獲委臨時司法管理人

匯控在控告ZenRock的法庭文件中，指出該行交易員參與一系列不誠實交易，包括使用相同產品重複借貸，例如匯控向ZenRock發出信用狀，向阿塞拜疆一家公司購入石油產品，再向法國油企道達爾 （Total）出售。不過匯控最終沒有收回款項，並發現ZenRock要求道達爾向另一家銀行還款，而相關的石油產品的數量、時期和運載工具，與匯控貸款的相同。

匯控表示，ZenRock拖欠銀行4900萬美元，銀行已對公司管理層和還款能力失去信心。ZenRock早前曾發出聲明，該行不在強制重組和破產保護中，有知情人士表示，該行如常運作，與其他借貸銀行商討一致性重組方案。