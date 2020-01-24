反應太差 聯航叫停174.5億票據發行

【明報專訊】美國股市雖然炒高，經濟活動有望重新啟動，電動車公司如特斯拉等更醞釀復產，但是實體經濟未好過。受新冠肺炎疫情重創的聯合航空，試圖發票據融資22.5億美元（約174.5億港元），但因為抵押品欠吸引，難以吸引投資者興趣，在市場反應欠佳下叫停。同時其他環球航空同業亦不好過，新加坡航空更預期全年將錄虧損。至於美國本地企業方面，零售企業JC Penny及Stage Stores亦不敵疫情，恐要申請破產保護令。
投資者認為抵押品不足彌補風險
美國重啟經濟，股市大炒復蘇概念，並有消息傳出特斯拉位於加州的工廠有望復產，蘋果公司亦有意重啟艾奧瓦、南卡羅萊納、阿拉巴馬與阿拉斯加州部分門市。不過新冠肺炎重創航空業，不單觸發股神巴菲特大手沽售美國航空股，當地主要航空公司之一的聯合航空，試圖發債22.5億美元擔保票據，在投資者興趣欠佳下，最終在48小時內叫停。
據彭博社報道指，這與該公司的債息扯升至11厘，投資者認為聯航提供的抵押品不足以彌補所承受的風險有關，他們並不想接受價值次一等的二線資產受押。根據CreditSights的Roger King所述，聯航的機隊平均機齡達19年，效率較低，只餘5年便要退役。
不過，與聯航一洋之隔的同業新加坡航空，亦受疫情影響，預料截至首季度止年度只會錄得少許營運溢利，但是受到對冲燃油成本拖累，預料稅後出現淨虧損。證券界更普遍估計，新加坡航空在未來一個年度，仍然會處於虧損狀態。
美再有兩連鎖零售商申破產保護
此外，在美國本土方面，新冠肺炎疫情致需要封城及實施隔離措施，大大打擊零售消費。綜合美國媒體報道，連鎖零售店J. C. Penny及Stage Stores更擬尋求破產保護令。當中J. C. Penny更正與私募基金KKR、Ares Management等，尋求削債。至上周五止，仍然營運864間店舖的J. C. Penny的市值跌至只餘5460萬美元（4.24億港元）而已。