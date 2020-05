反應太差 聯航叫停174.5億票據發行

投資者認為抵押品不足彌補風險

美國重啟經濟,股市大炒復蘇概念,並有消息傳出特斯拉位於加州的工廠有望復產,蘋果公司亦有意重啟艾奧瓦、南卡羅萊納、阿拉巴馬與阿拉斯加州部分門市。不過新冠肺炎重創航空業,不單觸發股神巴菲特大手沽售美國航空股,當地主要航空公司之一的聯合航空,試圖發債22.5億美元擔保票據,在投資者興趣欠佳下,最終在48小時內叫停。

據彭博社報道指,這與該公司的債息扯升至11厘,投資者認為聯航提供的抵押品不足以彌補所承受的風險有關,他們並不想接受價值次一等的二線資產受押。根據CreditSights的Roger King所述,聯航的機隊平均機齡達19年,效率較低,只餘5年便要退役。

不過,與聯航一洋之隔的同業新加坡航空,亦受疫情影響,預料截至首季度止年度只會錄得少許營運溢利,但是受到對冲燃油成本拖累,預料稅後出現淨虧損。證券界更普遍估計,新加坡航空在未來一個年度,仍然會處於虧損狀態。

美再有兩連鎖零售商申破產保護

此外,在美國本土方面,新冠肺炎疫情致需要封城及實施隔離措施,大大打擊零售消費。綜合美國媒體報道,連鎖零售店J. C. Penny及Stage Stores更擬尋求破產保護令。當中J. C. Penny更正與私募基金KKR、Ares Management等,尋求削債。至上周五止,仍然營運864間店舖的J. C. Penny的市值跌至只餘5460萬美元(4.24億港元)而已。