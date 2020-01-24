反應太差 聯航叫停174.5億票據發行

投資者認為抵押品不足彌補風險

美國重啟經濟，股市大炒復蘇概念，並有消息傳出特斯拉位於加州的工廠有望復產，蘋果公司亦有意重啟艾奧瓦、南卡羅萊納、阿拉巴馬與阿拉斯加州部分門市。不過新冠肺炎重創航空業，不單觸發股神巴菲特大手沽售美國航空股，當地主要航空公司之一的聯合航空，試圖發債22.5億美元擔保票據，在投資者興趣欠佳下，最終在48小時內叫停。

據彭博社報道指，這與該公司的債息扯升至11厘，投資者認為聯航提供的抵押品不足以彌補所承受的風險有關，他們並不想接受價值次一等的二線資產受押。根據CreditSights的Roger King所述，聯航的機隊平均機齡達19年，效率較低，只餘5年便要退役。

不過，與聯航一洋之隔的同業新加坡航空，亦受疫情影響，預料截至首季度止年度只會錄得少許營運溢利，但是受到對冲燃油成本拖累，預料稅後出現淨虧損。證券界更普遍估計，新加坡航空在未來一個年度，仍然會處於虧損狀態。

美再有兩連鎖零售商申破產保護

此外，在美國本土方面，新冠肺炎疫情致需要封城及實施隔離措施，大大打擊零售消費。綜合美國媒體報道，連鎖零售店J. C. Penny及Stage Stores更擬尋求破產保護令。當中J. C. Penny更正與私募基金KKR、Ares Management等，尋求削債。至上周五止，仍然營運864間店舖的J. C. Penny的市值跌至只餘5460萬美元（4.24億港元）而已。