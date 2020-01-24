無懼疫情失業率升 道指漲455點 金山雲首日掛牌飈四成 帶動中概股做好

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五上升455點或1.91%，收報24,331點，標普上升1.69%至2929點，納指上升1.58%至9121點。標普500指數的所有行業分類指數皆上升，能源行業指數上升4.34%。標普500科技指數上升1.4%，蘋果宣布本周重開部分分店，帶動股價上升2.1%，Uber預期共享汽車預約已過谷底，周五升6.2%。

重開部分店舖 蘋果升2.1%

近期資金炒作經濟復蘇概念，美國多個州分計劃重啟經濟，帶動波音和工業裝備股Caterpillar分別上升3.72%和4.49%。

此外，與內需相關中概股急升，唯品會急升17.72%，拼多多和京東亦上升9.09%和4.51%，金山軟件（3888）分拆的金山雲上周五在納斯達克掛牌，首日上升四成（見圖）。

標普500指數現時的預期市盈率在20.3倍，為2000年科網股泡沫後的新高，美國銀行策略師Benjamin Bowler認為，過去公司的未來盈利不確定因素愈大，投資者愈傾向減少投資，不過目前市况並非如此。他認為，市場不是押注衰退會在短時間內完結，就是押注聯儲局將入市買股票，因此忽略基本因素。不過即使聯儲局入市，他認為也會待股市在較低水平才會救市。

溫傑：資金開始炒作經濟重啟

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，近日疫情比4月有所緩和，資金開始炒作經濟重啟，港股方面近日亦見炒作公路、水泥燃氣、餐飲等行業，相信短期內亦會是大市投資主題。不過市場對經濟表現預期轉佳，但其實經濟數據和企業盈利未來數月也難以改善，將會限制後市上升，甚至失守現時水平。

騰訊ADR升見423.84元

恒指夜期上周五上升0.37%，收報24,211點，但仍低水19點。港股ADR比例指數上周五報24,371點，比恒指周五高收0.58%。騰訊控股（0700）折合報423.84港元，比港股收市高1.35%，中移動（0941）折合報59.77元，比港股高收1.14%。