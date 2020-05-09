樓齡接近半世紀 按揭年期要留意

前身龍騰大廈 羅守輝4年前買入

事實上，近年市場不時都有發展商或大業主，把收租物業翻新再拆售，如葵芳匯前身龍騰大廈，便是由藤椅世家利泰集團李氏家族持有收租多年，2016年以4億元出售予羅守輝，以樓面約59,543方呎計，平均呎價約6718元。

有業界人士指，購入這類翻新物業的買家，除要留意項目交樓質素外，最重要是按揭細節，如今次出售的葵芳匯，實際樓齡已有46年，銀行或估價行一般會以同區二手物業作為估價參考，但大業主賣樓時卻以全新盤作參考，兩者價值上或有差距，容易造成估價不足的問題，買家或需要預備資金，以備估價不足時要多付首期才能上會。

業界：估價或不足 需預留較多資金

此外，翻新物業的交樓及開始上會時間，要視乎項目翻新工程滿意紙批出的進度。以葵芳匯為例，預計相關滿意紙將於今年底批出，至今約有半年多的時間，而一般銀行會以3個月內的估價作為批出按揭金額的參考，假若未來數月樓價再次出現波動，買家亦要承擔估價不足的風險。

另一個問題是，由於銀行會以70年或75年減去樓齡作為最長按揭年期，但如今次發售的葵芳匯，樓齡已有46年，若銀行是以70年減去樓齡作參考，即可能最長按揭年期只有約24年，但近年大部分買家都傾向攤長年期以減少每月供款，買家若有此計劃，宜向各間銀行查詢按揭年期計算的細節。

[睇樓手冊]