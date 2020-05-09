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經濟
2020年5月9日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
逾200億追科技股 騰訊逼420元 科技股成疫情贏家 納指升穿9000點
手遊《王者榮耀》上月收入按月增43％
大和：招商局港口仍有機會私有化
太古廣場首季零售挫五成 商廈租金升幅收窄
港大零售停牌 主席56%股份被接管
傳棄港龍品牌 國泰：不回應
港交所大地震 上市審查主管史琳辭職 緊接李小加不續約 「雙主管」僅維持一周
標普料港銀今年信貸損失比例倍升
李澤楷：盡力維持香港電訊派息率
澳博第3度尋貸款條款寬免
摩通：內房五一黃金周銷售增逾40%
H&H國際首季收入增13%
匯控指ZenRock 存「高度不誠實交易」
美失業率飈見14.7% 大蕭條後最高 非農職位再減2050萬 美股早段升逾1%
比特幣重越萬美元 今年升四成
加州廠傳復工 Tesla漲半成
西北爆新盤戰 OMA收130票足額認購 珺瓏灣2期 山水盈今共推逾400伙對撼
CCL四大整體指數回軟
啟德商業地收4標書 同區同類地最差
六福太子女3000萬購比墅洋房
龍門冰室今年開第3店 13.5萬租紅磡舖
陸振球：助結婚置業 利平復亂局
周末睇樓好去處
葵芳匯主打中小戶 翻新增值吸客
鄰近年輕人購物蒲點
樓齡接近半世紀 按揭年期要留意
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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逾200億追科技股 騰訊逼420元 科技股成疫情贏家 納指升穿9000點
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