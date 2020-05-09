龍門冰室今年開第3店 13.5萬租紅磡舖

呎租84元 較舊租約低13%

龍門冰室最新租用的商舖位於紅磡黃埔新邨地舖，土地註冊處資料顯示，紅磡德民街2至34E號黃埔新邨地下4N號舖，在上月中獲龍門冰室老闆張俊傑，以月租13.5萬元承租，以面積約1600方呎計，呎租約84元。據了解，該舖以「瓏門冰室」作營運，租期3年至2023年4月，期內租金支出486萬元。

資料顯示，上述舖位去年11月曾獲台式餐廳以月租15.5萬元、呎租97元租用，惟營業不足3個月突然離場，業主旋即將商舖重新放租，並獲張氏以月租13.5萬元承租，租金較對上一份租約低13%。不過，業主早於1998年12月以320.7萬元購入舖位，現享租金回報率50厘。

逆市擴張 先後在尖沙嘴沙田插旗

上述黃埔新邨舖位為龍門冰室在紅磡區第2間分店，張氏早於2017年8月已租用同區寶其利街銳光中心地舖，月租13萬元，租期為3年至今年8月。龍門冰室去年反修例運動前共有5間分店，因社運時高調撐學生而「成名」，該店今年積極擴充，先在1月承租其對手紅磡冰室位於尖沙嘴金龍中心地舖，月租約30萬元，以商舖面積4228方呎計，呎租71元，而該店租期長達6年，預計租金總支出達2160萬元。

另外，3月以高價搶租原由長和（ 0001 ）旗下屈臣氏藥房租用的沙田河畔花園地舖，月租18萬元，呎租105元，較屈臣氏對上2017年月租13.8萬元高30%，租約期3年2023年，租金支出648萬元。

W50中層單位1500萬沽 業主損手7%

此外，黃竹坑新型商廈W50接連錄蝕讓成交，市場消息指，該廈中層01及02室，面積共1155方呎，連同一個車位，新近以1500萬元易手，呎價約1.3萬元。據悉，原業主2014年以1605萬元向新地（0016）一手購入，持貨約6年，帳面蝕讓105萬元或7%離場。