六福太子女3000萬購比墅洋房

據土地註冊處資料顯示，大埔比華利山別墅湖景道單號屋，實用2617方呎，上月以3000萬元易手，實呎11464元，其登記買家為黃蘭詩（WONG LAN SZE NANCY），與黃偉常女兒、六福集團副行政總裁的中英文名字相同，料為同一人。

原業主料損手23%離場

不過，原業主於2012年以3600萬元購入物業，持貨8年帳面蝕600萬元，若連同各項使費，估計實蝕約820萬元或近23%離場。

另利嘉閣地產高級分區經理李德臻指，由養和醫院李氏家族成員李維文及李朱月麗持有的跑馬地雲地利台C座中層6室，實用1863方呎，最新以約5150萬元易手，實呎27644元。

據資料顯示，李維文等是於2014年以4300萬元購入單位，即持貨6年帳面獲利850萬元，賺幅近兩成。

養和家族成員沽雲地利台賺兩成

二手樓市暢旺，紅磡海逸豪園5月至今暫錄約5宗成交，平均實呎1.7萬元；利嘉閣首席聯席董事潘立信指，海逸豪園新錄25座高層G室易手，實用595方呎兩房間隔，原業主最初開價1050萬元放售，減價22萬或約2%後，以1,028萬元售出，實呎價約17,277元，屬市價。

原業主2010年2月以約535萬元購入單位，持貨約10年，帳面賺493萬元或92%。

映灣園三房額印鬆綁賺兩成

另東涌映灣園額印稅SSD鬆綁成交，美聯高級營業經理張少勛指，映灣園7座低層B室，實用728方呎3房連套房間隔、望園景，原業主最初叫價800萬元，議價後以770萬元成交，即減價30萬元或約4%，實呎10,577元；原業主2017年4月以約630萬元購入，帳面賺140萬元或22%。