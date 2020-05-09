啟德商業地收4標書 同區同類地最差

入標發展商全為港資大孖沙，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）及建灝地產，而信置（0083）則伙拍「細劉」劉鑾鴻旗下利福國際（1212）合資競投。

信置伙「細劉」合資競投

翻查資料，啟德新發展區先後7次推售商業地，涉及6幅地皮，至今僅成功售出3幅，以南豐2017年5月以246.1億元，投得的第1F區2號地皮的招標成績最佳，地皮當時招標收到12份標書，而南豐以逾246億元、每方呎樓面地價高達12,863元投得地皮，每方呎樓面地創東九龍商業地新高紀錄。

至於區內對上一幅售出的商業地，則是去年8年，遠展（0035）以34.44億元得承啟道近體育園的商業/酒店地，每方呎樓面地價僅7100元。

區內只售3幅商業地 南豐最重槌

中原地產測量師張競達指出，是次商業地收到標書數目，較原本預期6至8份少，反應冷淡，估計發展商對商業地前景信心不足，加上地皮規模及投資額大、風險較高，令發展商入標取態審慎。另萊坊執行董事林浩文指出，雖然近日疫情好轉，但未來經濟不穩定，旅遊和零售業亦需要長時間復蘇，對商業地皮影響較大。項目雖然可作寫字樓、商場或酒店發展，但列明不可拆售，預計發展商出價保守。他估計，項目資金回本期長達20至30年，長期租金回報率約3.5%。

分析：經濟前景未明影響入標

是次截標的啟德第2A區4號地盤、5（ B ）號及10號地盤商業地，鄰近港鐵宋皇臺站，原屬3個地盤，現時採「三合一」形式招標，地盤面積21.3萬方呎，最高可建樓面約116萬方呎。

據賣地章程要求，發展商須興建一條建築面積不少於1.1萬方呎之地下購物街，並連接至啟德港鐵站、區內的公營房屋和另一塊商業地。另中標發展商亦須興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施。

每方呎樓面估價5500至9000元

綜合業界估計，地皮估值63.82億至104.43億元，每方呎樓面地價約5,500至9,000元。