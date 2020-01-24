CCL四大整體指數回軟

可留意的是，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升2周後回軟。

未反映五一長假二手成交急增

此外，CCL(大型單位)報171.63點，按周跌0.27%，豪宅樓價連續10周於172點窄幅徘徊。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，最新CCL尚未反映「五‧一」長假二手成交急增的市况，過往8周，四大整體指數持續窄幅徘徊，CCL企穩175點水平、CCL Mass企穩178點水平、CCL(中小型單位)企穩175點水平，CCL(大型單位)企穩172點水平，反映樓價成功止跌，但仍等待突破上升力量。

分區僅新界東錄按周升幅

另外，四大分區方面，新界東CCL Mass最新報189.64點，按周升0.07%，連續7周即近兩個月、高企189點水平；新界西CCL Mass錄161.66點，按周跌1.43%，連升3周後回軟。

至於九龍CCL Mass則報173.32點，按周跌0.35%，連續4周於174點上下反覆；港島CCL Mass報180.54點，按周跌0.62%，近5周走勢反覆。