西北爆新盤戰 OMA收130票足額認購 珺瓏灣2期 山水盈今共推逾400伙對撼

明報記者 林尚民

新界西北一向為新盤供應重鎮，而在限聚令放寬後，多個樓盤即有所行動；日前以折實平均實呎12548元、折實入場費388萬元首推108伙的OMA by the SEA，周4晚已開放示範單位及收票，昨日限聚令放寬後，每組參觀人數上限增至6人。據悉，項目至昨晚為止暫收約130票，即首批單位已足額認購。

永泰限每組參觀人數上限6人

近日推出的新界西北新盤，均以中小型單位為主，而主打3房單位的山水盈，昨突擊加推3號價單涉35伙，全位於第10座，實用300至501方呎，包括18個實用501方呎兩房連儲物室戶、17個實用300方呎開放式戶，均為首次推出的戶型，扣除最高14％直減折扣，折實價488萬至749.8萬元，整批折實平均實呎15,239元。

滿名山洋房7620萬沽出

山水盈今日新一輪發售71伙，其中23伙（32%）發價單開售、另48伙（68%）招標開售。另恒大旗下恆大．珺瓏灣早前加推165個、實用222至461方呎的單位，折實價356萬至605萬元，連同其他單位，今日發售335伙。換言之，山水盈、恆大．珺瓏灣，今日合共推出406伙對撼。另嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，昨日新售出山庭H1洋房，成交價7,620萬元，以洋房實用2,865方呎計，實呎26,597元。

龍譽呎售3.41萬 兩房呎價新高

不過，若數新界西北最矚目新盤，為新地（0016）旗下提供699伙、天水圍Wetland Seasons Park第2期，周四已上載樓書，預計日內開放示位及開價。

市區新盤亦錄高價成交，高銀負責銷售何文田傲玟昨連沽兩伙，其中2座5樓B室三房戶，實用1425方呎，以4053.4萬元售出，實呎28445元。另保利（0119）啟德現樓龍譽5月暫錄21宗成交、套現逾7.25億元，昨最新售出3伙，其中1B座38樓實用502方呎H室2房戶，成交價1716.67萬元、實呎34197元，創項目高座大廈2房新高呎價。

會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU第1A座65樓四房戶，實用1087方呎，透過招標以2032.7萬元售出，實呎1.87萬元，項目今將發售10伙。另綜合市場資訊，一手市場昨售出約30伙，令本月累積一手成交增至約310宗。