比特幣重越萬美元 今年升四成

下周「挖礦回報減半」

刺激價格做好

環球股市在3月下挫之際，比特幣同樣受壓。據加密貨幣資訊平台CoinDesk的數據，比特幣3月曾低見3867美元，是去年3月以來低位，目前價格已上漲1.5倍以上。加密貨幣交易所Luno表示，聯儲局和環球央行印鈔，給投資者帶來很大信心，加密貨幣在內的各類資產在3月觸底後，普遍被市場人士看好。不過部分市場人士警告，在比特幣的挖礦回報「減半」後，獲利盤可能湧現。

聯儲局印鈔 投資者信心增

挖礦回報「減半」的設定，作用在於遏抑比特幣通脹。比特幣之前曾兩次發生挖礦回報「減半」。首次「減半」發生於2012年11月，當時比特幣價格在12美元左右，升至1年後約1100美元的高位，其後3年卻在200多美元水平徘徊。第二次「減半」則發生於2016年7月，當時價格由220美元左右升至580美元，直至2017年底升至接近2萬美元，然後價格隨即急跌。

（綜合報道）

[國際金融]