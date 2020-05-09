比特幣重越萬美元 今年升四成

【明報專訊】加密貨幣比特幣（Bitcoin）預計最快vmbdi 會在下周二（12日）迎來「挖礦回報減半」的技術事件，令比特幣礦工每次成功挖礦的回報，由12.5個比特幣降至6.25個。比特幣以往兩次挖礦回報「減半」前後都迎來一波升浪，加上環球央行推出大量刺激措施，也吸引機構投資者購入比特幣作為對冲通脹的工具。比特幣周五一度重上1萬美元，是2月以來首次，今年迄今升幅接近四成。受比特幣上漲推動，整個加密貨幣市場的市值昨最多升130億美元以上，總值達2680.7億美元。
下周「挖礦回報減半」
刺激價格做好
環球股市在3月下挫之際，比特幣同樣受壓。據加密貨幣資訊平台CoinDesk的數據，比特幣3月曾低見3867美元，是去年3月以來低位，目前價格已上漲1.5倍以上。加密貨幣交易所Luno表示，聯儲局和環球央行印鈔，給投資者帶來很大信心，加密貨幣在內的各類資產在3月觸底後，普遍被市場人士看好。不過部分市場人士警告，在比特幣的挖礦回報「減半」後，獲利盤可能湧現。
聯儲局印鈔 投資者信心增
挖礦回報「減半」的設定，作用在於遏抑比特幣通脹。比特幣之前曾兩次發生挖礦回報「減半」。首次「減半」發生於2012年11月，當時比特幣價格在12美元左右，升至1年後約1100美元的高位，其後3年卻在200多美元水平徘徊。第二次「減半」則發生於2016年7月，當時價格由220美元左右升至580美元，直至2017年底升至接近2萬美元，然後價格隨即急跌。