美失業率飈見14.7% 大蕭條後最高 非農職位再減2050萬 美股早段升逾1%

特朗普：數據快反彈 明年非常繁榮

美國總統特朗普表示，對職位流失未感到意外，且不應為此責怪他，他能做的是讓經濟恢復。他說，若不採取停市、停課等限制措施，將有更多人因疫情逝世，由於封鎖措施是人為性質，就業數據將很快反彈，預期明年美國經濟將非常繁榮。

美國失業率在兩個月前低見3.5%，為接近半世紀的低位，其後疫情影響開始浮現，失業率由3月的4.4%飈升至上月的14.7%，超越了1982年11月所創的10.8%戰後失業率峰值，2009年10月金融海嘯時期的失業率高位為10%。不過最新失業率仍低於1930年代大蕭條時期的24.9%最高值。把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，在4月升至22.8％，創歷史新高。分析認為，廣義失業率可能更準確反映當前的就業市場狀况，因為大量工人被逼居家，無法工作。

廣義失業率升至22.8％ 歷史新高

上月主要行業的就業人數均急劇下降，其中休閒和酒店業所受的影響最大，減少770萬職位。教育和醫療保健失去250萬職位，零售業也失去210萬崗位。州和地方政府則失去98萬職位。整體而言，4月美國失業人口增至2310萬，較3月增加1590萬。勞動參與率則降至60.7%，為1973年以來低位。上月時薪出乎意料按年增長7.9%，反映餐飲業等低薪職位大量流失的結果。數據顯示，暫時失業的人數增加10倍至1810萬。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，失業數據令人心碎，預期下月的失業率可能升至20%，而廣義失業率將升至25%。嘉信理財（Charles Schwab）交易及衍生品副總裁弗雷德里克（Randy Frederick）亦警告，上月就業數據截至4月18日止，可能未完全反映裁員的狀况，下月的就業數據可能更為可怕。

白宮經濟顧問：下月數字更差

美國商界近期紛紛向政府申請貸款應急。美國小型企業管理局（SBA）的「緊急災難貸款計劃」（EIDL）因申請的企業眾多，被指已幾乎暫停處理新申請，僅接受農業機構求助。《華盛頓郵報》引述知情人士稱，目前每宗貸款上限已由200萬美元大幅下調至15萬美元，但當局未對外公布相關改動。外界質疑貸款額太低，未必能應付企業所需。EIDL有別於SBA的「薪酬保障計劃」（PPP）。該計劃的首輪3490億美元資金在上月推出後兩周內耗盡，國會其後再批出3200億美元的新資金填補。

（綜合報道）

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