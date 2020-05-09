摩通：內房五一黃金周銷售增逾40%

摩通同時預期，大部分上市房企在本月及6月的合約銷售會出現10%至20%增長。

摩通認為，雖然內地開發商銷售增長已逐漸回復正常，銷售表現強勁，行業基本因素向好，並帶動整體內房股價，不過內房行業仍是年初至今中資股中表現第二差的行業。該行同時認為，對內房而言，今年最大的危機是中美潛在的爭拗，或使人民幣貶值，將令整個板塊受壓，惟貶值幅度會較2018及去年小，再加上大多數內房已進行對冲，以及美聯儲早前「放水」亦為匯率波動帶來空間。

看好中海外萬科碧桂園

在多家上市房企中，該行點名看好中海外（0688）、萬科（2202）、碧桂園（2007）；中型股旭輝（0884）、富力（2777）、雅居樂（3383）；以及小型股為中駿（1966）及美的置業（3990）。

內房股價昨日現強勁反彈，行業平均股價升幅多達4%至5%，當中禹洲（1628）全日升約6.6%、寶龍（1238）升6.3%、中駿升5.5%、佳兆業（1638）升4.9%、合景泰富（1813）及融創中國（1918）均升逾3％。