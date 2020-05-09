澳博第3度尋貸款條款寬免

今年第3家博企求寬免

根據彭博社引述知情人士表示，澳博今次尋求貸款條款寬免，涉及同意費用為0.1厘，貸款機構的回應截止日期為5月22日，澳博發言人未有回應彭博社的查詢。澳博是於2016年9月與16家銀行落實250億元貸款，當中150億元為6年期定期貸款，餘下100億元則為4年期循環貸款，供籌建上葡京之用。

其後上葡京開幕日期受颱風天鴿風災影響而延後，澳博便於2018年4月首度向銀團提出寬免條款，將定期貸款還款起始日由2019年3月底延後至今年3月底，循環貸款最後還款日順延兩年至2022年2月底。到去年7月，澳博因為上葡京項目受火災事件影響進度，再向銀團尋求條款寬免。

上葡京開幕一再延後

在澳博之前，金沙在今年3月尾，曾經向銀團就其約20億美元的循環貸款條款，尋求寬免在今年1月至明年7月1日期間，因為違反綜合槓桿比率及利息覆蓋率要求而致違約。

美高梅則於4月初，尋求銀團同意，由今年6月底至明年6月底，豁免計算槓桿比率及利息覆蓋率的要求。