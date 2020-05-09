李澤楷：盡力維持香港電訊派息率

市民買新手機態度轉趨審慎

集團旗下CSL及1010在今年4月1日推出5G服務，李澤楷認為，雖然疫情持續，但相信5G可推動創新消費及商用，長遠而言可以成為公司業務增長動力。李澤楷同時向股東強調，香港電訊的財務狀况穩健，會盡力維持往年的派息率。

電訊盈科（0008）同樣於昨日舉行股東大會，集團主席李澤楷以視像形式參與。他表示，疫情下集團的娛樂串流服務用戶數有增加，帶動OTT平台業務增長，不過由於零售、旅遊及餐飲業受疫情重創，導致需求持續低迷，預計企業客及公營機構或會將IT項目押後，或使集團的企業方案業務受輕微影響，未來幾個月會觀察疫情發展，傾向審慎投資。

NowTV觀眾付費收看節目增

另外，問及今年大型體育賽事延期舉行對集團收入的影響，財務總裁許漢卿指出，集團明年仍有本港歐國盃的獨家播映權，而雖然體育節目是收費電視NowTV的王牌，但是集團提供影視內容亦有捧場客，近期留意到觀眾透過自選服務付費收看節目的次數增加，或會成為未來收入增長來源。