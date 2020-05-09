標普料港銀今年信貸損失比例倍升

【明報專訊】評級機構標準普爾發表報告，預期香港銀行業信貸損失將在今年上升逾一倍，信貸損失佔整體貸款額由去年的0.2%升至0.5%。該行指出，宏觀經濟不明朗會令本港銀行的信貸質素承受一定壓力，但因為香港銀行監管審慎和高效，銀行借貸取態保守，大部分貸款有抵押品支持，有助將信貸損失限於可控範圍，並在2021年按年出現明顯下降。
企業信貸重災 失業率恐升至4.5%
標普表示，新冠病毒疫情加劇了旅遊、酒店、批發和零售等行業面臨的挑戰，這些行業主要都是中小企業，正是在經濟震盪下特別容易受損，將拖累銀行信貸需求和質量，預期今年企業貸款的信貸損失，由去年的0.2%升至0.6%。另外，香港今年的失業率將由3%升至4.5%，將影響銀行信用卡應收帳，信用卡撇帳率上升，導致按揭以外的其他零售貸款的信貸損失比率升至1.9%，失業率亦會小幅影響按揭貸款。
對於未來兩年，標普認為按揭貸款的違約率仍相當低，借貸成數較低和嚴格的監管要求，將可大為減少銀行信貸損失。不過，若經濟下行持續時間或嚴重程度，超過該行當前的預測，則信貸損失可能遠遠超過基本預期情境。
抗議活動 港主要政治風險
標普在報告中又提到政治風險，表示去年社會運動削弱社會凝聚力以及公眾對政治制度的支持，預計抗議活動引起的緊張局勢，仍會是本港主要政治風險。不過該行仍繼續預期，中央政府和特區政府會保持基本法下的一國兩制。