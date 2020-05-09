港交所大地震 上市審查主管史琳辭職 緊接李小加不續約 「雙主管」僅維持一周

明報記者 馬迪帆

現時於港交所網站上的上市科聯繫人名單上，史琳名字已被撤去，排在最前的兩名董事總經理分別為簡愛嫦及劉穎。

港交所：史琳因「個人原因」請辭

港交所上月底才公布任命首次公開招股審查聯席主管劉穎，劉、史二人共同向上市主管陳翊庭匯報。市場一度認為港交所新股「審批雙軌制」重臨，即將上市審查分成兩組，輪流負責不同的申請審批。但劉穎任期由5月1日開始，上任約一星期，上市科就再度變回僅由一名主管主持大局。

資料顯示，史琳自2013年8月加入港交所，2017年初出任首次公開招股審查組聯席主管，與楊金隆共同主理新股上市申請，直至楊去年5月離任，便「獨挑大樑」約一年。她在加入港交所前，曾任美銀美林投資銀行法律部高級副總裁兼大中華區總法律顧問。

楊金隆涉嫌收受利益於去年被捕，今年被廉署落案起訴，成為港交所史上最大醜聞之一。早期有傳楊金隆為李小加親自錄用，但去年6月李小加已否認，對上市科高層涉貪僅評論指「哪裏都有爛蘋果」。

摩通看好長線表現 續籲增持

港交所前日公布季績，季內按年少賺13%。因應每股盈利下調，高盛將目標價由250元削至240元。摩根大通亦認為港交所自3月低位已反彈近兩成，短期內可跑贏大市的因素有限，但看好其長線表現，維持增持評級（見表）。

花旗報告則表示，在前日與分析師的會議上，多數分析師對首季港交所錄得的投資虧損並不過於擔憂，相信隨市場情况好轉可出現復蘇，主要關注則為李小加離任後，港交所高層如何交接。報告表示，了解到針對下任行政總裁的遴選委員會已存在了一段時間，李小加不續約的消息對於市場來說不能算是「完全出乎意料」。該行表示，李小加離任對港交所的策略方向帶來不確定，再加上港交所推出MSCI中國A股指數期貨的計劃進度不如預期，均可能對短期股價帶來壓力。