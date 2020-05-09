港交所大地震 上市審查主管史琳辭職 緊接李小加不續約 「雙主管」僅維持一周

【明報專訊】繼港交所（0388）行政總裁李小加前日表示將不再續約後，港交所又出現人事大變動。內地媒體昨日率先報道，港交所上市部首次公開招股審查聯席主管史琳已在昨日辭任。港交所隨後回覆本報，確認史琳因「個人原因」請辭。市場盛傳史琳為李小加「愛將」，曾與捲入貪污風暴的上市部首次公開招股審查前聯席主管楊金隆共事兩年多。
明報記者 馬迪帆
現時於港交所網站上的上市科聯繫人名單上，史琳名字已被撤去，排在最前的兩名董事總經理分別為簡愛嫦及劉穎。
港交所：史琳因「個人原因」請辭
港交所上月底才公布任命首次公開招股審查聯席主管劉穎，劉、史二人共同向上市主管陳翊庭匯報。市場一度認為港交所新股「審批雙軌制」重臨，即將上市審查分成兩組，輪流負責不同的申請審批。但劉穎任期由5月1日開始，上任約一星期，上市科就再度變回僅由一名主管主持大局。
資料顯示，史琳自2013年8月加入港交所，2017年初出任首次公開招股審查組聯席主管，與楊金隆共同主理新股上市申請，直至楊去年5月離任，便「獨挑大樑」約一年。她在加入港交所前，曾任美銀美林投資銀行法律部高級副總裁兼大中華區總法律顧問。
楊金隆涉嫌收受利益於去年被捕，今年被廉署落案起訴，成為港交所史上最大醜聞之一。早期有傳楊金隆為李小加親自錄用，但去年6月李小加已否認，對上市科高層涉貪僅評論指「哪裏都有爛蘋果」。
摩通看好長線表現 續籲增持
港交所前日公布季績，季內按年少賺13%。因應每股盈利下調，高盛將目標價由250元削至240元。摩根大通亦認為港交所自3月低位已反彈近兩成，短期內可跑贏大市的因素有限，但看好其長線表現，維持增持評級（見表）。
花旗報告則表示，在前日與分析師的會議上，多數分析師對首季港交所錄得的投資虧損並不過於擔憂，相信隨市場情况好轉可出現復蘇，主要關注則為李小加離任後，港交所高層如何交接。報告表示，了解到針對下任行政總裁的遴選委員會已存在了一段時間，李小加不續約的消息對於市場來說不能算是「完全出乎意料」。該行表示，李小加離任對港交所的策略方向帶來不確定，再加上港交所推出MSCI中國A股指數期貨的計劃進度不如預期，均可能對短期股價帶來壓力。