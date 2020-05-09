港大零售停牌 主席56%股份被接管

上述56.07%股份於2018年抵押予長城資產，楊軍未有抵押的港大零售持股權益仍然有14.02%。該股申請下周一復牌，停牌前報2.77元。

楊軍2017年初入主 Webb曾發泡沫警告

港大零售多年來在港經營S.Culture鞋履連銷零售店，擁Clarks、The Flexx及Josef Seibel等的獨家分銷權。公司在1974年由朱兆明創立，後獲長和（0001）創辦人李嘉誠舅仔莊學海，以及莊學山等人入股，莊學海等舊股東在2017年初賣盤予旭森國際主席楊軍，賣盤價約4.67億元。獲楊軍入主的港大零售開始經營副業，展開金融服務、保健業務及線上醫療服務等。

易主後的港大零售，被獨立股評人David Webb發泡沫警告，指以公司當時股價10.56元計算，其市值為22.6億元，但根據公司截至6月底的的中期業績，其淨有形資產僅為1.74億元，即為每股0.815元，其每股有形淨資產（NTA）為13倍。同時公司股權高度集中，建議投資者勿沾手。其後，證監會亦指港大零售股權高度集中。