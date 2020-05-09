港大零售停牌 主席56%股份被接管

【明報專訊】港大零售（1255）昨早停牌，收市後宣布，集團主席、執行董事兼控股股東楊軍旗下、持有港大零售56.07%或1.2億股的商贏金融控股，已於昨日被接管，並委任安邁顧問的楊美莉及黃詠詩作為該批抵押股份共同及各別接管人及經理人。據安邁顧問網頁資料，楊美莉及黃詠詩專責清盤及接管個案。
上述56.07%股份於2018年抵押予長城資產，楊軍未有抵押的港大零售持股權益仍然有14.02%。該股申請下周一復牌，停牌前報2.77元。
楊軍2017年初入主 Webb曾發泡沫警告
港大零售多年來在港經營S.Culture鞋履連銷零售店，擁Clarks、The Flexx及Josef Seibel等的獨家分銷權。公司在1974年由朱兆明創立，後獲長和（0001）創辦人李嘉誠舅仔莊學海，以及莊學山等人入股，莊學海等舊股東在2017年初賣盤予旭森國際主席楊軍，賣盤價約4.67億元。獲楊軍入主的港大零售開始經營副業，展開金融服務、保健業務及線上醫療服務等。
易主後的港大零售，被獨立股評人David Webb發泡沫警告，指以公司當時股價10.56元計算，其市值為22.6億元，但根據公司截至6月底的的中期業績，其淨有形資產僅為1.74億元，即為每股0.815元，其每股有形淨資產（NTA）為13倍。同時公司股權高度集中，建議投資者勿沾手。其後，證監會亦指港大零售股權高度集中。