太古廣場首季零售挫五成 商廈租金升幅收窄

同系商場零售銷售跌幅擴大

太古廣場今年首季零售銷售額按年下跌48.3%；太古城中心跌20.5%，東薈城名店倉跌33.6%，太古廣場、太古城中心出租率維持100%，東薈城名店倉亦維持99%。

辦公樓物業方面，太古廣場首季租金升幅收窄至增長7%，太古廣場一、二座最新租金回落至120至140元；太古廣場三座最新呎租為105至115元。太古坊首季租金升幅為12%，最新呎租約40中位至50中位，與去年相若。港島東中心及太古坊一座首季租金升幅為11%，最新呎租為50中位至70低位，亦與去年相若。

內地方面，集團旗下三里屯太古里、廣州太古匯、成都遠洋太古里及上海興業太古匯的首季零售銷售額跌幅分別為46.6%、21.2%、33.9%及30.4%，僅得頤堤港錄得11.4%升幅。

策略顧問公司Bain & Company公布，由於全球主要市場「封關」及旅遊業停頓，全球奢侈品銷售額於首季預計下跌25%，第二季跌勢加快至跌50至60%，全年計料跌20至35%。

太興首季收益按年減20%至25%

太興集團（6811）昨晚公布稱，今年3月底止首季度受到新冠肺炎影響，收益按年減少20%至25%，至6.4億元，但是因為其業績表現續受市場狀况及消費意欲影響，因此到6月底止中期業績時的表現，或有別於最新所述的首季度表現。

另外，稻香（0573）日前在facebook預告，將於下周一推出「一蚊雞」優惠，其於杏花新城的分店亦貼出相關海報，有別於多年來於3至4月期間推出相關優惠，今年就延至5月，本報就優惠詳情向稻香查詢，至截稿前未有回覆。