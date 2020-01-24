逾200億追科技股 騰訊逼420元 科技股成疫情贏家 納指升穿9000點

美三大指數早段升逾1% 恒指夜期做好

美股三大指數昨早段升逾1%，恒指夜期低水轉高水，昨晚10時半報24,266點，高水36點。

昨日科技股做好，小米創辦人雷軍旗下的金山軟件（3888）分拆金山雲在納斯達克掛牌，刺激小米昨日上升8.11%。即將在下周三（13日）公布業績的騰訊（0700）昨日以全日高位收市，升2.7%。閱文（0772）前日澄清作家合約問題後，股價昨日續升7.78%。

擁醫療概念 阿里健康股價今年倍升

「ATMX」四家科技股龍頭中，小米、美團和騰訊今年至今累升3.9%、9.52%和11.34%，阿里巴巴（9988）仍累跌6.66%，但亦跑贏大市，因恒指今年至今累跌14%。同時有醫療概念的阿里健康（0214）和平安好醫生（1833），在新冠肺炎疫情更受市場追捧，年初至今分別升達102.67%和90.68%（見圖）。

分析：長線具潛力 持倉宜納科技股

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，新冠肺炎疫情下，市場更相信雲計算、輕資產等科技股概念，加上資金尋找經濟復蘇股，亦憧憬兩會前後政府推出政策加強扶持新基建，即5G、雲計算等行業，帶動近期科技股走強。他認為雲計算、大數據長線有發展潛力，即使在受疫情影響的市况下，持倉亦宜保持一定的科技股。

港股表現繼續牛皮，昨日高開212點後，中國副總理劉鶴和美國財長梅努欽在早上進行電話會議，緩和中美關係，有助恒指企穩在24,200點附近，全日收市24,230點，上升1.04%或249點。國指收報9868點，上升1.07%。主板成交再次不足千億元，僅968億元，但科技股佔了當中逾210億元。

北水昨淨買入港股4.22億 騰訊淨流出13億

北水昨日淨買入港股4.22億元，不過騰訊被大額沽售，錄得13億元淨流出，近3個交易日合共被北水淨沽出30億元。

環球股市進入4月後回穩，不過Jefferies的報告指出，環球股市基金在截至本周三的一周（4月30日至5月6日），錄得159億美元流出，為股市在3月急瀉後最多，而且連續第二周在全球各地區皆為淨贖回。

明報記者 歐陽偉昉