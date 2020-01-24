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盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂

【明報專訊】二手市場近日連錄多宗高價成交個案。青衣指標屋苑盈翠半島新近有3房單位以每實呎逾2萬元易手，成交價及呎價同創屋苑標準戶新高。

景林邨實呎16159元逼兩年前價

美聯業務董事黃淑賢表示，盈翠半島12座中高層E室，實用面積777方呎，屬3房1套連儲物室間隔，享海景，原業主10日前以1700萬元放盤，經議價後，新近以1572萬元沽出，實呎20,231元，成交價及呎價均創屋苑標準戶新高。原業主2014年2月以918萬元購入，帳面獲利654萬元或71%。

同時，公屋亦有高價成交。將軍澳景林邨有已補地價的迷你戶以每實呎1.6萬元易手，呎價貼近屋苑兩年前所創下的最高紀錄。世紀21分行經理黃永佳表示，景林邨6座高層07室，實用面積164方呎，開放式間隔，附簡單裝修，原業主去年底以300萬元於自由市場放盤，議價後以265萬元沽出，實呎16,159元。原業主2017年3月以200萬元（已補地價）購入單位，持貨滿3年後轉手，帳面獲利65萬元或約33%。資料顯示，屋苑目前呎價最高為4座中層3室，實用面積208方呎，於2018年6月以350萬元易手，實呎高見16,827元，而最新成交僅較最高位低約4%。

東涌首周成交 多上月同期3倍

多區屋苑成交量急增。東涌區本月累錄逾34宗成交，較4月同期增加逾3倍，日前更單日錄得8宗成交。中原分行分區營業經理陳旭明表示，區內新一宗成交為海堤灣畔1座低層B室，實用面積843方呎，3房1套間隔，以市價960萬元獲買家承接，實呎11,388元。原業主2002年10月252萬元購入，帳面獲利708萬元或2.8倍。

銀湖．天峰3房2.1萬租

低市價一成

另外，租賃市場方面，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，銀湖．天峰5座高層F室，實用面積695方呎，3房1套間隔，最新以2.1萬元租出，呎租約30元，較市價低約9%。業主2009年465萬元購入，租金回報逾5厘。

相關字詞﹕新樓王 銀湖．天峰 東涌 景林邨 盈翠半島

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