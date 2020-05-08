上月3676伙申預售 21個月新高

地政總署資料顯示，上月共有5個全新項目申請預售，涉及3676伙，全屬大型鐵路上蓋項目或矚目豪宅項目，數字較今年3月份1335伙急升1.75倍，也是自2018年7月錄得5269伙的申請後，21個月以來新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去數月受疫情影響令發展商推盤步伐放緩，但發展商亦未雨綢繆，積極籌備新盤推售，隨着疫情緩和，新申請的單位數目顯著增加，部署日後推盤更具靈活性。5份新申請個案中，其中兩個為鐵路上蓋項目，並以新世界（0017）沙田大圍站第2期涉及伙數最多，共1415伙，發展商早前已就項目1期申請預售。

按月急升1.75倍

此外，新地（0016）2015年投得的西鐵元朗站物業發展項目，上月就項目B期申請預售，涉及1030伙。同月新地亦就天水圍Wetland系列第3期申請預售，涉及318伙。

另外，由信置（0083）牽頭發展的長沙灣興華西街住宅地王項目，就項目2及3期申請預售，分別涉及525及388伙，兩期同預計於2023年3月落成。

因上月份新申請預售樓花單位數目多於獲批單位，令累積待批預售樓花單位攀升至10,729伙，較3月份的7595伙，按月升41%，數字連升3個月、並是自去年6月後首度重上1萬伙水平，創10個月新高。

大圍站2期元朗站項目成焦點

此外，地政總署上月批出3份住宅及1份非住宅預售樓花同意書，已獲批預售的住宅，分別為萬科長沙灣The Campton（467伙）、英皇（0163）與世茂房地產（0813）主席許榮茂私人合作的南區壽臣山道西15號（15伙），以及永義（1218）九龍塘延文禮士道18號雋睿（60伙）。

另新世界2017年5月以近40.3億元、每方呎樓面地價7478元投得的長沙灣荔枝角道近長順街商業地，上月亦獲批預售。