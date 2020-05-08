Wetland 第2期 最快下周開價

尚豪庭洋房3042萬沽 實呎2萬

新盤市場氣氛回勇，多個餘貨盤均錄得成交；其中新地同系元朗尚豪庭，透過招標沽出最後一幢待售的9號屋，成交價3042萬元，以實用面積1521方呎計、實呎2萬元。新世界 （0017）西貢清水灣傲瀧，以8165.1萬元售出B座地下G1室連裝修花園複式戶，實用面積3219方呎另連花園和泳池、4房4套間隔，實呎25,365元。

傲瀧特色戶8165萬沽

中海外（0688）大埔山塘路天鑽，亦透過招標連售兩伙，其中8座20樓E室，實用面積1035方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價1854萬元、實呎17,913元，為項目次高成交價，僅次6座20樓實用面積1386方呎A室的成交價2855.2萬元。單位總數1620伙的天鑽，去年1月推出至今累售約1345伙，佔單位總數83%，現餘約275伙待售。

龍譽尚餘約55伙待售

市區盤方面，本月首周累售18伙的保利（0119）啟德龍譽，發展商最新打造一個連裝修示範單位，為低座第5座2及3樓C23室，複式設計、3房連儲物房間隔，實用面積977方呎。保利表示，單位總數930伙的龍譽，尚餘約55伙待售，主要屬實用面積832至1314方呎的3房單位。