Wetland 第2期 最快下周開價

【明報專訊】新冠肺炎疫情紓緩，加上限聚令局部放寬，樓市氣氛轉趨熾熱。新地（0016）原計劃新春後推出的天水圍Wetland Seasons Park第2期，昨正式上載樓書，意味開售進入直路。新地副董事總經理雷霆表示，樓盤最快下周開價，並強調示範單位及售樓處仍會注重清潔消毒，以確保衛生，並限制人流。Wetland Seasons Park第2期提供699伙，單位實用面積282至1272方呎，預計2021年7月落成，樓花期長約14個月。
尚豪庭洋房3042萬沽 實呎2萬
新盤市場氣氛回勇，多個餘貨盤均錄得成交；其中新地同系元朗尚豪庭，透過招標沽出最後一幢待售的9號屋，成交價3042萬元，以實用面積1521方呎計、實呎2萬元。新世界 （0017）西貢清水灣傲瀧，以8165.1萬元售出B座地下G1室連裝修花園複式戶，實用面積3219方呎另連花園和泳池、4房4套間隔，實呎25,365元。
傲瀧特色戶8165萬沽
中海外（0688）大埔山塘路天鑽，亦透過招標連售兩伙，其中8座20樓E室，實用面積1035方呎，屬3房1套連儲物室間隔，成交價1854萬元、實呎17,913元，為項目次高成交價，僅次6座20樓實用面積1386方呎A室的成交價2855.2萬元。單位總數1620伙的天鑽，去年1月推出至今累售約1345伙，佔單位總數83%，現餘約275伙待售。
龍譽尚餘約55伙待售
市區盤方面，本月首周累售18伙的保利（0119）啟德龍譽，發展商最新打造一個連裝修示範單位，為低座第5座2及3樓C23室，複式設計、3房連儲物房間隔，實用面積977方呎。保利表示，單位總數930伙的龍譽，尚餘約55伙待售，主要屬實用面積832至1314方呎的3房單位。
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