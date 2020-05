此外,OMA by the Sea每方呎樓面地價,較同系同區另兩個Upper Gold Coast系列樓盤為低。資料顯示,相對毗鄰The Carmel於2013年批出每方呎樓面地價3534元、掃管笏OMA OMA於2015年批出每方呎樓面地價4008元,OMA by the Sea每方呎樓面地價分別低逾5%及16%。

永泰打造Upper Gold Coast系列,主要看中三盤鄰近黃金海岸,加上享山巒景色,佈局設計均以度假生活為主調。