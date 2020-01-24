經濟

香港地產

OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場

【明報專訊】本港新冠肺炎疫情緩和，發展商隨即急不及待推盤。永泰地產（0369）屯門青山公路OMA by the Sea昨公布首批108伙價單，為港府公布限聚令放寬後首個全新開價新盤，折實平均實呎12,548元，較毗鄰同系The Carmel去年1月，即去年6月爆發反修例風波，以及今年初新冠肺炎爆發前所推出的首張價單，折實平均實呎10,901元高出約15%，其中售價最平的開放式戶，折實388萬元入場。

明報記者 林尚民、林可為

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA by the Sea首張價單涉108伙，平均實呎14,505元，扣除最高13.5%優惠（包括9.5% 90天付款優惠、1%社交媒體追隨者優惠、2%置業優惠及1%早鳥優惠）後，折實平均實呎12,548元。

對於後市看法，鍾表示，毋須對樓市看得太淡，傳統指標如失業率、供款能力亦難以評估樓市，因為現時各國無限量寬，加上港人喜歡投資「磚頭」抗通脹。

低掃管笏珺瓏灣首批均呎26%

資料顯示，樓花期逾兩年的OMA by the Sea，雖然首批價錢，與同系去年6月推售的屯門掃管笏OMA OMA首批平均折實實呎12,463元相若，但較毗鄰同系The Carmel去年1月首推折實均呎10,901元，則高出約15%。

若相對主打細戶、銀碼更細的恒大（3333）掃管笏恆大‧珺瓏灣2期去年10月首推250伙折實均呎16,942元，則低約26%。

鍾補充，今張價單定價計，市值逾6.4億元，其中有近100伙折實價低於600萬元，形容今次開價有「重大折扣」，希望「全城起動，幫香港打氣」，並指有加價空間。項目昨晚已開放示範單位予公眾參觀，並同步收票。

首批逾九成單位折實低於600萬

另今批單位入場戶為2座6樓C6室，實用面積333方呎開放式戶，定價448.6萬元，折實388.1萬元，折實實呎即為11,655元；呎價最平是2座6樓B1單位，實用面積463方呎，定價534.3萬元，折實462.2萬元，折實實呎9983元，惟整張價單只有1伙折實呎價低於1萬元。

資料顯示，同區入場費最平單位為去年10月推出的恆大‧珺瓏灣1期，入場費僅318萬元，但有關單位實用面積只有223方呎，實呎14,260元。

值得留意的是，項目最貴一伙為2座16樓B3室，實用面積471方呎，定價733.2萬元，折實634.2萬元，即整批全數108伙均可承做九成按揭。不過，發展商亦為買家提供最高樓價八成一按，年期最長兩年，期內供息不供本，息口為1.25厘，買家可申請伸延兩年，伸延期內首12個月息口為P加1厘（P為5.25厘），第二年息口則為P加2厘。

相關字詞﹕青山公路 新盤開價 新盤推售 永泰

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