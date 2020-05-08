仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快

撇除疫情及脫歐因素，以往支持英國樓價主要是英國總人口有穩定增長。根據2018年第2季英國國家統計局（ONS）統計， 每年人口平均約可增長40萬，現時英國人口約6600萬。而英國物業吸引不少海外投資者入市，主要是因為房地產法律完善。英國政府官方數據統計，每年興建房屋約19.5萬伙加上舊屋翻新以及二手物業釋出，再扣掉拆除舊屋數量，2017年至2018年間全英國總共釋出的房屋共有22.2萬伙。政府為了維持樓市健康，抑制房屋炒作，嚴格規管銷售數量，在人口不斷增長及移入的情况下，難以滿足需求。現時房屋短缺7.6萬伙，其中以倫敦的需求最殷切，短缺數量達到4萬伙。英國政府對新樓建造限制及鼓勵置業政策，令整體物業市場價格穩定及具上升潛力。

英鎊貶值降入場成本

由於經濟數據疲弱，英鎊跌至4月下旬以來最低。4月建築業PMI由39.3大跌至8.2，反映封鎖措施令建築活動完全停頓。儘管英國首相表示可能下周一（11日）開始放寬管制措施，惟短期內難以完全解除，意味着英國經濟前景難言樂觀。若要在英國置業，英鎊的下跌對於投資者來說無疑是一大好消息，入場的成本降低，如果英國脫歐後就業或經濟未有出現太大差別，英鎊有機會持續反彈，投資者可望匯價及樓價兩者兼得。

本地買家為主 減樓市大跌機會

在倫敦置業最重要是看地區，例如倫敦西邊是樓價最貴的豪宅區，肯辛頓和切爾西（Kensington and Chelsea）過去就是王室及上流社會的聚集地，平均樓價為300萬英鎊左右。倫敦核心區樓價最高並以輻射狀向外遞減，東邊或是南岸的區域樓價則偏低，主要原因不外乎是距離、交通建設、教育及生活便利等。國際買家在倫敦的地產投資，僅佔了13%，其餘都是英國本地人，同時也降低了國際資金轉移令樓價崩跌的情况。

仲量聯行發表報告指，英國脫歐後，政局較為穩定，相信經濟在年底有機會復蘇。消費者支出，政府投資及市場需求將推動整個英國地區的房價和新建活動。對於海外買家而言，現在是投資英國復蘇中的住宅市場，以獲得最大回報的最佳時機。仲量聯行的研究預測，到2020年住房市場將出現適度增長，接下來的幾年中實現更快的增長，預計2020年平均房價將以每年1%的速度增長，到2022年將增長到4%。交易水平將穩步提高至每年130萬以上。隨着一些地產開發商的加入，新樓的開工時間將略為延長。受城市生活趨勢和愈來愈多的家庭等到30多歲才生小孩推動，英國租樓市場中期將保持穩定增長，這將推遲他們的上車時間。該行預測，整個英國的租金每年將增長2%至2.5%。

倫敦經過數年處於不明朗環境，但現有望在未來五年中恢復經濟增長。倫敦是不斷擴大的技術中心和全球七大人才城市，吸引了來自世界各地的專業人士和學生，預計人口每年將增長10萬人。這意味着對倫敦房地產的需求將繼續超過供應，但城市新規劃及基建增加將為投資者提供投資當地物業的機會。

倫敦新盤469萬入場

仲量聯行英國住宅市場研究主管Nick Whitten表示，2021至2024年樓價上升幅度可達到18%。近期中介公司在港推售The Silk District項目，售價49萬鎊（約469萬港元）起，預期在2021年落成，步行3分鐘到Whitechapel鐵路站。再加上明年橫貫鐵路（Crossrail）建成，未來一站距離便可到最近兩大金融中心Liverpool Street及金絲雀碼頭，並直達希斯路機場。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]