經濟
海外置業錦囊

投資策略

仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快

【明報專訊】英國暫完成脫歐進程，但自新冠肺炎疫情爆發以來，已經造成全英逾3.2萬人死亡，超過意大利成為歐洲死亡人數最多的國家。惟分析員亦預期歐洲疫情會開始受控，倫敦物業價格會由谷底反彈，今年下半年料開始有增長。全球央行推出低息政策及量化寬鬆下，資金氾濫，房地產不失為古老而安全的投資工具，熱錢均流入樓市泊岸「保值」。英國住宅短缺問題嚴重，購入住屋乃是必需品，而政府推出的財政刺激措施及補助薪金政策，加上英倫銀行降低利率至0.1厘歷史新低，借貸成本及供樓壓力大大降低，成為當地人入市催化劑。而近月英鎊兌港元失守10算水平，海外買家相等於取得折扣，未來最理想為價匯兼得。仲量聯行相信，倫敦第一區及第二區樓價率先反彈，其他周邊地區仍然視乎疫情發展。

撇除疫情及脫歐因素，以往支持英國樓價主要是英國總人口有穩定增長。根據2018年第2季英國國家統計局（ONS）統計， 每年人口平均約可增長40萬，現時英國人口約6600萬。而英國物業吸引不少海外投資者入市，主要是因為房地產法律完善。英國政府官方數據統計，每年興建房屋約19.5萬伙加上舊屋翻新以及二手物業釋出，再扣掉拆除舊屋數量，2017年至2018年間全英國總共釋出的房屋共有22.2萬伙。政府為了維持樓市健康，抑制房屋炒作，嚴格規管銷售數量，在人口不斷增長及移入的情况下，難以滿足需求。現時房屋短缺7.6萬伙，其中以倫敦的需求最殷切，短缺數量達到4萬伙。英國政府對新樓建造限制及鼓勵置業政策，令整體物業市場價格穩定及具上升潛力。

英鎊貶值降入場成本

由於經濟數據疲弱，英鎊跌至4月下旬以來最低。4月建築業PMI由39.3大跌至8.2，反映封鎖措施令建築活動完全停頓。儘管英國首相表示可能下周一（11日）開始放寬管制措施，惟短期內難以完全解除，意味着英國經濟前景難言樂觀。若要在英國置業，英鎊的下跌對於投資者來說無疑是一大好消息，入場的成本降低，如果英國脫歐後就業或經濟未有出現太大差別，英鎊有機會持續反彈，投資者可望匯價及樓價兩者兼得。

本地買家為主 減樓市大跌機會

在倫敦置業最重要是看地區，例如倫敦西邊是樓價最貴的豪宅區，肯辛頓和切爾西（Kensington and Chelsea）過去就是王室及上流社會的聚集地，平均樓價為300萬英鎊左右。倫敦核心區樓價最高並以輻射狀向外遞減，東邊或是南岸的區域樓價則偏低，主要原因不外乎是距離、交通建設、教育及生活便利等。國際買家在倫敦的地產投資，僅佔了13%，其餘都是英國本地人，同時也降低了國際資金轉移令樓價崩跌的情况。

仲量聯行發表報告指，英國脫歐後，政局較為穩定，相信經濟在年底有機會復蘇。消費者支出，政府投資及市場需求將推動整個英國地區的房價和新建活動。對於海外買家而言，現在是投資英國復蘇中的住宅市場，以獲得最大回報的最佳時機。仲量聯行的研究預測，到2020年住房市場將出現適度增長，接下來的幾年中實現更快的增長，預計2020年平均房價將以每年1%的速度增長，到2022年將增長到4%。交易水平將穩步提高至每年130萬以上。隨着一些地產開發商的加入，新樓的開工時間將略為延長。受城市生活趨勢和愈來愈多的家庭等到30多歲才生小孩推動，英國租樓市場中期將保持穩定增長，這將推遲他們的上車時間。該行預測，整個英國的租金每年將增長2%至2.5%。

倫敦經過數年處於不明朗環境，但現有望在未來五年中恢復經濟增長。倫敦是不斷擴大的技術中心和全球七大人才城市，吸引了來自世界各地的專業人士和學生，預計人口每年將增長10萬人。這意味着對倫敦房地產的需求將繼續超過供應，但城市新規劃及基建增加將為投資者提供投資當地物業的機會。

倫敦新盤469萬入場

仲量聯行英國住宅市場研究主管Nick Whitten表示，2021至2024年樓價上升幅度可達到18%。近期中介公司在港推售The Silk District項目，售價49萬鎊（約469萬港元）起，預期在2021年落成，步行3分鐘到Whitechapel鐵路站。再加上明年橫貫鐵路（Crossrail）建成，未來一站距離便可到最近兩大金融中心Liverpool Street及金絲雀碼頭，並直達希斯路機場。

明報記者 龍彩霞

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
互聯互通WVR任內最大建樹
互聯互通WVR任內最大建樹
10年收近5億酬勞 未透露去向
10年收近5億酬勞 未透露去向
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
中國外儲增308億美元 6年最大
中國外儲增308億美元 6年最大
人行取消QFII額度限制
人行取消QFII額度限制
永利澳門首季蝕12億
永利澳門首季蝕12億
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
周顯：全港資金融機構逐個數
周顯：全港資金融機構逐個數
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
Wetland 第2期 最快下周開價
Wetland 第2期 最快下周開價
上月3676伙申預售 21個月新高
上月3676伙申預售 21個月新高
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位