湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了

太多劈價消息 成交量反降

做物業投資者其中一個戒條，就是賣仔莫摸頭，摸親眼淚流，我同老友講賣咗就算，無謂傷心。其實那些劈價新聞並不是希望業主賣樓，因為太多劈價消息，反而買家的心態也改變，唔劈價就唔買，成交量反而會下降，那些劈價消息只不過話畀政府官員知樓市正在急速下跌，撤辣莫遲疑，如果唔撤辣招將會有大量負資產出現。老友中箭其實是誤中副車，不過，亦要怪他自己定力不足，市場觸覺不夠敏銳，不能夠怪任何人。

市場上除了有聲音話劈價成交不絕，要求政府撤辣之外，亦有聲音話新加坡政府撤辣，香港慢幾拍，新加坡撤辣方案在傳聞了幾個星期之後終於出台，首先就是放寬換樓免繳付SSD從半年延長至一年，其次是大小地皮建築期由5年及3年延長多半年，如果這是撤辣，我認為是新加坡政府而非香港政府慢幾拍。

倘樓價負資產齊升 樓市結構有問題

香港政府在2016年非首次置業市民要付雙倍印花稅改為15%印花稅的時候，已經將換樓限期由半年延長至一年，到今日新加坡才延長，又點可以話香港慢幾拍？至於大小地皮建築期，香港普遍是8年及6年，理論上應該縮短而非延長建築期，所以，用新加坡撤辣而叫香港政府取消SSD似乎是不正確。

現在樓價再發力上升，如果要負資產減少實在毋須要求政府撤辣，現在要的是時間，等多一會就可以見到負資產減少，最低限度都唔會上升，倘若樓價上升而負資產亦上升，這代表物業市場結構出現問題，這是另外一個議題。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]