經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：全港資金融機構逐個數

【明報專訊】那天同人講起，哪一家才是最香港的銀行？

恒生銀行（0011）當然是以香港人為主的銀行，但它的大股東是英國的匯豐控股（0005），而且，也有不少中資公司買了重貨。再說，匯豐的大股東之一是平安保險（2318）。

東亞銀行（0023）的股權分散，而且很多業務都在中國內地。上海商業銀行的大股東是台灣幫，我數來數去，只有3家港資，一家是大有，由高可寧家族持有，不知有沒有業務，因為只有總行，沒有分行。

真正港資銀行 數來數去得3家

一家是大生，由馬清偉持有，也是只有總行，沒有分行，應該完全不開新戶口了。我和他打過兩次牌，他很有風度，氣質很好，是那種完全不用工作的貴族，據我對八卦新聞的觀察，我心目中的第一美女，關之琳的（曾經）最愛的就是他。

第三家是大新銀行（2356），應該是人們唯一possible可以開戶口的港資銀行了。它的大股東是王守業，2008年《福布斯》說他有10億美元身家，我的估算是，多個零還差不多。

至於港資股票行，最有規模的一家，是不是金利豐（1031）呢？如果是mass market，就應該是耀才（1428）了。說到保險公司，那就不能不說到李澤楷的富衛保險。如果要買股票，投資上市公司，那有很多選擇，最大規模的，是新鴻基地產（0016），皆因它在內地的投資算是比較少，至少沒有分拆出另一間「新鴻基中國」。雖然，近年它的投資國內，已經算是比以往進取得多了。

[周顯 投資二三事]

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